DALILA SMUVALA BIVŠEG DEČKA MINE VRBAŠKI?! Svi bruje o Dragojevićkinoj LETNJOJ ŠEMI, a sada je raskrinkana, evo ko je GRINGO!

Bivša zadrugarka Dalila Dragojević se tokom letovanja u Budvi zaljubila u momka kog od milošte zove Gringo.

Svoju emotivnu vezu još uvek ljubomorno čuva od javnosti, a malo je poznato da je navodno, kako se priča, samo nekoliko dana pre nego što je upoznala Gringa, pala na šarm i zavodničke sposobnosti Luke Nikolića, bivšeg dečka Mine Vrbaški.

foto: Printscreen/Zadruga

Ovo je delimično potvrdila upravo Mina, Dalilina ljuta suparnica iz "Zadruge", koja je otkrila da ima mnoštvo saznanja o svemu što zadrugari rade na Crnogorskom primorju, te da mnogima "ne bi bilo dobro" kada bi ona progovorila.

foto: Printscreen/Instagram

Mina je uživo u emisiji istakla da je Dalila čak dva dana bila sa njenim bivšim dečkom. Tragom ovih informacija, Pink je saznao da je reč o Luki Nikoliću, markantnom zavodniku kroz čiji su krevet, kako se priča u prestonici, prošle brojne učesnice "Zadruge".

foto: Printscreen

- Sve što je Mina sinoć ispričala u emisiji, to vam je tako sto posto, svi koji smo dole to znamo i to smo videli svojim očima. Namazana je Mina, sve je to pričala nedefinisano, ali ko zna da čita između redova, zna. Kada je rekla da je Dalila bila sa njenim bivšim momkom tamo dan-dva, mislila je na Luku, on letuje dole i upoznao je Dalilu - počinje dobro obavešteni izvor priču insistirajući da se ne otkriva njegov identitet.

foto: ATA images

- Luka i Dalila su se upoznale tamo u jednom plažnom baru, odmah razmenili kontakte i brzo ugovorili dejt u četiri oka. Luki je Dalila bila interesantna, odmah se bacio u osvojanje, a videlo se da joj se i on svideo. Dva dana su bili zajedno, smucali se tamo-vamo, čujem da su bili i do njegove sobe u tom hotelu gde je odseo... Ništa to nije ozbiljno, jasno vam je, niti s njegove niti s njene strane. Kratka letnja šema, avantura, što se kaže na veče i to je to. Posle je ona tek upoznala tog njenog Gringa, posle par dana - objašnjava izvor.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:11 Marijana Zonjić rekla da je Dalila trudna