ZOLA SE ČUO SA MILJANOM KULIĆ, A BEBICA GA ODMAH POZVAO! Čolić izgoreo od besa, najžešće udario na suparnika: Sprdnja od čoveka!

Lazar Čolić Zola bio je jedan od gostiju u emisiji "Narod pita", a pre nego što je ušao u studio, odgovorio je na nekoliko škakljivih pitanja okupljenih novinara.

Poslednjih dana Zola je bio u žiži javnosti zbog razgovora i razmenjenih poruka sa Miljanom Kulić, koja se, podsetimo, i dalje nalazi u Kliničkom centru zbog komplikacija nakon operacije smanjenja želuca urađene u Turskoj.

- Je l' treba još da pokazujem poruka? Snimak je trajao nekih 30 minuta, ona je sve vreme bila nasmejana, srećna dok smo pričali. Da bih dalje pokazivao poruke, moram prvo da vidim kako će se ponašati prema meni njen dečko i njena majka, koju sam pre neko veče "pokopao" u emisiji. Došla ona u emisiju da priča, kao da kod kuće nema pametnija posla i kao da joj ćerka nije u situaciji u kakvoj jeste. Pokazao sam kako se "oduva" jedna žena koja ne znam ni ja o čemu priča! - zapenio je Zola, a onda udario na Miljaninog izabranika Nenada Macanovića Bebicu.

- On me zove, kaže da je spopadam, smaram... On je debil, klošar, sprdnja od čoveka, nije se udostojio svoju decu da vidi, a meni nešto priča - dodao je Zola.

