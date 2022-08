OD BLATA DO ZLATA! IZ ČAČKA SAM DOŠAO MAGISTRALNIM PUTEM: Adaktar prvi put u emisiji o svom izgledu, parama, kolima i ŽENI ANĐELI!

Adam Adaktar, samoprozvani "bog obrva", pojavio se u Jutarnjem programu kako bi progovorio o svim temama koje interesuju javnost.

Adam se pojavio sav u crnom i nosio tamne naočare koje je skinuo i pokazao sočiva u plavoj boji.

foto: Printscreen/Pink TV

- Za mene je ovo normalan izgled. Moje normalno nije normalno. Ja nisam shvatio sam bahat. To nije istina, svi moji klijenti kažu da nije takva situacija - kazao je on i objasnio kako je došao do Beograda.

foto: Printscreen/Pink TV

- Iz Čačka sam došao magistralnim putem. Poenta je da idete tamo gde želite da budete, to je jedini cilj. Generalno, došli smo ovde da pokažemo šta znamo. Mi svi radimo zajedno, naša firma ima različite grane, svako ima sektor koji vodi. Porodični biznisi su prema mom mišljenju, jedini koji ostvaruju rezultate. Od blata do zlata - rekao je Adam.

foto: Printscreen/Pink TV

- Maserati je auto koji sam prvo kupio. Nisam hteo da vozim ništa dok nisam kupio njega. Stigao je crn, pa je bio dogovor između mene i moje Anđele prvi put kada je bila trudna da ga prefarbamo u plavo iz poštovanja prema tom činu. Došao je drugi sin, pa ćerka, nisam planirao da farbam auto u roze, ali su to uradili drugi - priča Adam o svojim kolima koja su bila glavna tema.

Adam Adaktar pomenuo je rečenicu svoje majke koja mu je ostala u glavi.

foto: Printscreen/Pink TV

- Ja sam kao mali mami govorio da je nešto skupo, a ona meni da nije i da imaš pare ili nemaš - istakao je Adam, pa nastavio da priča o tome kako je upoznao svoju suprugu:

foto: Printscreen/Pink TV

- Upoznali smo se na času. Ona je pričala o fakultetima, tu sam je video prvi put. Vajali smo ruku na vajanju, kada je ušla jedna besna devojka koja je počela da viče na mene i govori da kradem od nje i da vajam njenu ruku. Ispostavilo se da sam ja ruku ostavio na pogrešnom mestu, pa sam se vratio da vajam njenu. Ja sam je kasnije zvao kada ne dođe na fakultet, godine su prošle, posle četiri godine sam otvarao još jedan studio, ona crta najbolje na svetu, ja sam je pozvao da dođe i to je naša priča - ističe Adaktar.

foto: Printscreen/Pink TV

S obzirom na to da Adam sređuje obrve, sada je objasnio šta je njegov cilj kada sarađuje sa damama.

- Mi volimo da balkansku facu odradimo egzotičnije - istakao je on.

foto: Printscreen/Pink TV

- Rijaliti će ići petkom i biće ludilo. Ovo je neka Amerika kod nas. Ako imaš pet ljudi koje zarađuje 1.000 evra ti možeš samo 1.200 evra. Ako imaš pet uspešnih i ti ćeš ih imati, energija je takva. Hajde da pustimo nešto da svima bude dobro. Kada sam postao najuspešniji u svom okruženju ja sam promenio okruženje... Moje sestre imaju svoje fanove, neka ostane na gledaocima da procene koje je najzanimljiviji. Pojaviće se i određene javne ličnosti - kaže Adam Adaktar.

Kurir.rs/K.Đ.

