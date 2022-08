SALE JE VATRA U KREVETU, ALI ME ZAPROSIO U POGREŠNO VREME! Pevačica bila u vezi sa Popovićem, evo zbog čega je izbačena iz Granda

Folk pevačica Zlata Petrović je pre nekoliko godina doživela veliku neprijatnost kada je zbog obnaženih grudi bila je izbačena iz "Granda".

Ona je jednom prilikom pričala o Popoviću i tom događaju.

- Uvek sam poštovala Popovića i njegovu politiku u "Grandu". Digla se prašina kada su pre nekoliko godina objavljene moje fotografije u toplesu, ali malo toga što se tada pričalo je istina. Popović me nije vređao, niti je bio grub i nerpijatan - počela je Zlata svoju priču za "Alo".

foto: Dragan Kadić

- Moglo je da mu se dopada ili ne dopada moje ponašanje, ali mi smo oduvek ljudski razgovarali. Nije bilo nikakve zle krvi. Nekada je bilo kobno ako vam neko slika donji veš ili gole grudi. Danas je to karta za višu poziciju na estradnom nebu i Popović to zna - iznela je Petrovićeva svoje mišljenje o promenjenim prilikama u šou-biznisu.

Ono što je posebno interesantno u celoj ovoj priči je podatak da su pevačica i Saša Popović, direktor spomenute produkcije, svojevremeno bili u emotivnoj vezi.

foto: ATA Images

- Sale i ja smo bili dve godine zajedno. Mislim da je on tad bio direktor "Zama" i radio je sa "Slatkim grehom". Viđali smo se kad smo bili u prilici, često i kod njega u Novom Sadu. Ma on je bio i ostao predivan. Takav čovek se više ne rađa, majke mi moje. Pored njega sam se osećala kao princeza. On je vatra u krevetu! Jao, šta pričam?! Nikada mi nije bilo bitno da li je u krevetu dobar ili loš. Muškarci me nikada nisu privlačili po tome kakvi su u krevetu. Volela sam njihove osobine, a Sale je pripadao mojoj energiji - izjavila je pevačica za "Kurir Stars" svojevremeno.

foto: Damir Dervišagić

- Tako je moralo da se desi. Zaprosio me je u pogrešno vreme, ništa više. On je bio ličnost koja je najkompletnija. Stojim iza toga da je nenormalno kompletan čovek. Tada sam tek izašla iz braka, da je bilo drugačije, verovatno bih se udala za njega - dodala je Zlata.

Kurir.rs

