MAJA JE OSTAVILA PECU ZBOG LJUBOMORE! Taki o raskidu: Smetalo mu njeno SEKSI oblačenje i slikanje, VELIKA je razlika u godinama!

Maja Marinković i Petar Raspopović stavili su tačku na svoju ljubavnu vezu. Tim povodom se za Kurir oglasio Radomir Marinković Taki i otkrio da se njegova ćerka vratila u svoj stan još pre dva dana kada je ostavila biznismena zbog njegove ljubomore.

- Maja je ostavila Pecu još pre dva dana i vratila se u svoj stan. Ne znam konkteran razlog, mislim da je Maji dosadio toliki pritisak. Nisu se slagali, velika je to razlika u godinama. Jednostavno, nije im išlo. Bolje i da se raziđu kao ljudi nego da se svađaju i tu da bude kojekakvih ljubomornih scena - ispričao je Taki, a onda nam otkrio na koje probleme mu se ćerka požalila:

- Ona je meni rekla da se spakovala i otišla. Kaže bolje da ostanu prijatelji i da se ovako raziđu nego da kasnije bude još gore. On je bio jako ljubomoran, a njoj je to smetalo, ona nije navikla tako da živi. Pokušavao je svašta da joj zabrani, ali to kod nje nije prošlo. Ne znam da li ste vi primetili, Maja nije smela da kači slike na Instagram. On je njoj hteo da zabrani da se oblači provokativno, kao da nije znao sa kim je ušao u vezu - kazao je Taki, a onda nam rekao kako on gleda na krah Majine i Pecine ljubavi.

- Iskren da budem, Maja i ja se još uvek nismo videli i lepo popričali, samo smo se čuli. I kada je njihova veza otpočela, ja za to nisam znao. Kao njen otac, podržao sam sreću svog deteta. Nisam ih ja spajao, nisam ni razdvajao. Sve što su radili, radili su meni iza leđa. Mislim da je bolje što su se razišli da kasnije ne bi bilo ozbiljnijih problema. Mislim da su tu godine učinile svoje, on je ljubomoran čovek. Bio je on ljubomoran i na Aleksandru. Svi znamo kako se Maja oblači provokativno. To treba sačuvati, a opet i biti jak muškarac koji može da isprati takvu devojku.

- Maja nije želela da se menja zbog njega. Što bi se i menjala u dvadesetoj godini, spakovala je stvari i došla u Beograd. On je nju zvao, tražio da se vide i porazgovaraju, ali mu je ona rekla da su završili i da ona kada kaže kraj da je to kraj.

