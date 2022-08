MAJA SE SLOMLJENA VRATILA IZ BUDVE ZBOG RASKIDA SA PECOM! Plakala na aerodromu, sakrila se da je niko ne vidi: Glas joj je DRHTAO

Maja Marinković i Predrag Peca Raspopović stavili su tačku na vezu navodno zbog njenih čestih promena raspoloženja i ljubomore.

Zbog toga je bivši partner Aleksandre Subotić spakovao kofere i vratio se sam u Srbiju, a ubrzo nakon njega i Maja Marinković je doputovala u Beograd, vidno slomljena.

foto: Printscreen/Instagram

- Maja je sletela iz Crne Gore, imala je šešir i naočare da je niko ne bi prepoznao. Bila je neraspoložena i sve vreme je plakala - počinje izvor i dodaje:

- Čuo sam i da je razgovarala sa nekim telefonom drhtavim glasom, i užurbano je prošla. Sigurno je zbog raskida bila takva, mi smo i začudili što se sama vratila iz Crne Gore, s obzirom na to da je sve vreme tamo bila sa Pecom. Ali sada mi je sve jasno.

- To je to Pecu je prošla Maja. Očekivano. Kao što ga je prošla Aleksandra, tako ga je prošla i njena drugarica. Jeste mi drug, ali čovek voli žene, a neće da toleriše njihove gluposti, neprijatne situacije, izlive besa, histerije. Peca jeste slab na nežniji pol i one koje su atraktivne i poznate, međutim, kad ga naljute to je kraj - rekao je Pecin prijatelj za Kurir.

Ovim povodom oglasila se i Maja Marinković, koja je istakla da je ona ta koja je presekla i donela odluku da ostavi biznismena.

foto: Printscreen/Instagram

- Imam potrebu da se oglasim i kažem šta je istina u vezi mog i Pecinog odnosa. Najpre moram da kažem da to nije onako kako sam ja mislila, želela i bila sigurna da je iskren. Izašla sam iz tog odnosa jer se ipak oseti razlika u godinama i imamo drugačija interesovanja. Dakle, na svojoj koži sam naučila da nije zlato sve što sija i iz mnogo razloga sam odlučila da ga ostavim i prekinem taj odnos. Jasno mi je da pokušava da preko svojih prijatelja izokrene priču u svoju korist, ali mu to neću dozvoliti - kaže Maja za Kurir .

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji