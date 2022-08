Najbolji grčki hoteli po ekskluzivnim cenama u Travelland-u!

Ne dozvolite da vas koji kišni dan obeshrabri, jet leto još nije završeno. Za mnoge porodice je baš septembar savršen period za letnji odmor. Povoljne aranžmane i to u luksuznim grčkim hotelima pronašli smo u agenciji “Travelland”.

Akcija koja se ne propušta: GRATIS pun pansion! Na samoj peščanoj plaži na Sitoniji u velikom hotelskom kompleksu uz more koji ima sopstvenu marinu, teren za golf, jezero, heliodrom, podrum najboljih vina sa vinotekom i još mnogo štošta uživaćete kao nikad do sada, jet to je ono što vam obezbeđuje Porto Carras Meliton Hotel & Spa 5* . U ovom hotelu drugo dete do 5, 99 godina ima GRATIS smeštaj u standardnoj sobi sa pogledom na more ili marinu. Usluga je polupansionska, a slobodna mesta na 7 i 10 noćenja možete pronaći već od 03.09. Popust na aranžman je 55%, a najniža cena u septembru je 985 evra (cena po sobi). I to nije sve! Za Check In od 14.09.-20.10. u ovom hotelu, pun pansion dobijate po ceni polupansiona. Akcija je već na snazi u agenciji “Travelland” - Ne propustite jedinstvenu priliku!

foto: Promo

Moderno uređen objekat sa 5 zvezdica Elinotel Sermilia Resort se nalazi u selu Psakudija, na poluostrvu Halkidiki. U ponudi su bazen, krovni bar sa panoramskim pogledom na Egejsko more, privatni prostor na plaži i spa centar. Besplatan WiFi je dostupan u celom objektu. Sve sobe u okviru rizorta imaju balkon, klima-uređaj i flat-screen TV. Hotel pruža Ultra All inclusive uslugu, a najniža cena po sobi na 7 noćenja u septembru je 845 evra tj. 1099 evra na 10 noćenja.

foto: Promo

Za porodice sa decom, Cronwell Platamon Resort 5 *, smešten na zlatnoj obali Egejskog mora u živopisnoj oblasti Platamonas (region Pieria), takođe je adekvatan izbor. Od Soluna je udaljen jedno 100 km a samo 1,5 km od mesta Platamon. Usluga u hotelu je Ultra all inclusive. Boravak je moguć na 7 i 10 noćenja u septembru sa najnižom cenom od 770 evra po sobi.

foto: Promo

Olympian Bay Grand Resort 4* je jedan od najvećih i najlepših porodičnih hotelskih kompleksa u podnožju Olimpa. Smešten je na prelepoj peščanoj plaži, na svega oko jedan kilometar od centra Leptokarije. Hotel raspolaže svim potrebnim sportskim i rekreativnim sadržajem za decu, tako da roditelji mogu biti potpuno opušteni na svom odmoru. Za All inclusive uslugu na 7 noćenja treba izdvojiti najmanje 699 evra, tj. 950 evra na 10 noćenja. Slobodnih tremina ima od 08.09.

O svm hotelima u Grčkoj se možete detaljno raspitati i rezervisati neki od njih na adresi Dobračina 43 u Beogradu. Agencija “Travelland” otvara svoja vrata svakog radnog dana od 9-20h, subotom od 9-16h, ali i nedeljom od 10-17h. Za najaktuelnije ponude i važne informacije, agenciju možete zapratiti i na društvenim mrežama Facebook i Instagram.

