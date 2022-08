TRUDIĆU SE DA BUDEM DOBRA SVEKRVA: Viki Miljković progovorila o SINU, priznala šta će raditi kad joj dovede devojku U KUĆU

Sin pevačice Viki Miljković i Dragana Taškovića Tašketa odrastao je u pravog mladića koji želi da svojim radom i trudom krči put ka uspehu.

Andrej trenira tenis, a popularni roditelji su mu najveća podrška.

- Andrej je opsednut sportom. Bavi se tenisom, a nedavno je počeo da ide na turnire. Aktivno radi na fizičkoj spremi, to mu je sada u prvom planu - otkrila je ponosna mama svojevremeno, u intervjuu za Hello.

Pevačica koja je godinama u skladnom braku na kom joj mnogi mogu pozavideti, svoju privatnost ne eksponira javno te se i o Andreju malo toga zna, a imajući u vidu da je sin Viki Miljković u godinama kada je pitanje dana kada će izabranicu dovesti u kuću, Viki je za Skandal imala šta da kaže na tu temu:

- Za svog sina zamišljam ženu koja će da ga poštuje i koju će on da poštuje. Biće to sigurno njegov izbor, a ne moj. Približilo se i to vreme. Andrej više nije mali. On se uveliko bavi sportom.

- Poprilično se trudi i vredno trenira tenis. To je njegova sada glavna preokupacija uz školu. Tako da videćemo šta će sve da nas čeka. Ali trudiću se da budem dobra svekrva - govorila je Viki.

