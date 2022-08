JEZIVO ISKUSTVO U BG! NAŠA PEVAČICA ZBOG OVOGA PRESTALA DA IZLAZI: Htele smo da SKOČIMO, izvadili su NOŽ, drugari su bili KRVAVI!

Pevačica Tara Stojanović ispričala je svima neprijatan događaj koji joj se desio tokom jednog od izlazaka.

Ona se prisetila kada je nju i njeno društvo napala grupa momaka.

- Ovo je jedan od najjezivijih događaja koji mi se desio u Beogradu i od tada se uvek noću vraćam taksijem, jer sam shvatila da moće da bude veoma opasno - započela je ona priču i dodala:

foto: Printscreen/Instagram

- To je bio period kada sam tek počela da izlazim i iskreno nisam očekivala da tako nešto može da mi se desi, s obzirom na to da sam ja uvek bila okružena velikim brojem ljudi. Jedno veče izašla sam sa tri druga i tri drugarice u klub i negde oko 3,4 ujutru, kada smo se vraćali kući, išli smo peške uz Brankov most do autobuske stanice na Zelenom Vencu... Nekako i pre nego što se ovo desilo sam uvek imala strah od te stanice, delovala mi je jezivo - rekla je ona u obraćanju na Tiktoku i poručila da su se njena strahovanja ostvarila:

foto: Printscreen/Instagram

- Na stanici su nam prišla kola, u kojima su bili ljudi potpuno isto obučeni - četiri bele košulje i četiri para crnih pantalona. Pitali su nas da li želimo da uradimo intervju. Misili smo da se šale jer smo svi bili poznati, bila sam u društvu influensera tada, i nastavili smo zezanje sa njima. Tada im je jedan drug rekao da smaraju, nakon čega je jedan od tih ljudi iz kola skočio na njega, počeo da mu preti, da se dere na njega, onda su izašli svi i nastala je tuča - uznermireno je navela Tara i otkrila da su se ona i ostale dve devojke sakrile:

- Nas tri devojke smo otišle i sakrile se na nekoj terasi, bile smo spremne da skočimo i poginemo ako krenu ka nama. Ljudi iz kola su zapretili našim drugarima da će ih ubiti i izvadili su nož. U tom trenutku je pored nas prošao neki nepoznati dečko, i ljudi iz kola su se okomili i na njega, na kraju su ga jurili kolima. Moji drugovi su bili krvavi, i to je priča zbog koje sam prestala da izlazim - poručila je Tara i zaključila da devojke nikada ne bi trebalo noću same da idu gradom.

Kurir.rs/K.Đ.

