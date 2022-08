PEVAČICA U BAZENU UVIJA ZADNJICOM U TANGA BIKINIJU! Sara Reljić u vrelom izdanju, muškarcima pale vilice od ovog prizora!

Pevačica i bivša zadrugarka Sara Reljić otputovala je na odmor sa prijateljima odakle svakodnevno objavljuje slike i snimke.

Sara na društvenim mrežama pokazuje izvajano telo u tanga bikiniju, dok sve vreme vrcka zadnjicom i uvija stomakom.

foto: Printscreen

Inače, pevačica je nedavno dospela u centar pažnje medija zbog sumanutih bakšiša koje dobija na slavljima - jedan od najčešćih su ključevi od automobila.

foto: Printscreen

"Mnogi misle da je pevačima lako i da je naš novac lako zarađen, zapravo, ja trenutno nastupam sa gipsom na ruci. Pevači često budu u situaciji da moraju da pevaju kada prolaze kroz najteže životne situacije, a neretko i propuste važne trenutke sa porodicom jer tog dana moraju da rade", rekla je pevačica i otkrila šta joj sve umesto novca daju na svadbama.

foto: Printscreen/Instagram

"Nedavno se dogodila situacija da mi je čovek umesto novca, kao bakšiš dao ključeve od automobila. To sam, naravno, vratila. Mnogi ljudi kada daju sav novac iz džepa, a pogodi ih pesma poklanjaju različite stvari, ali ja to ne prihvatam jer znam da su pod dejstvom alkohola, i da će se verovatno sutradan kajati. Novac prihvatam, i nakit, pošto mi i to često poklanjaju".

Kurir.rs

