IZVINJAVAM SE SVAKOJ DEVOJCI SA KOJOM SAM BIO! Janjuš šokirao sve objavom, priznao da je LAGAO partnerke, pa se POKAJAO! (FOTO)

Marko Janjušević Janjuš javnosti je poznat kao veliki zavodnik, što smo imali prilike da vidimo tokom njegovog učešća u "Zadruzi", a bivši zadrugar se sada oglasio i priznao da se loše oseća.

Janjuš je na svom Instagram storiju izvinio svakoj devojci sa kojom je bio na moru i kojoj je rekao da su u vezi i priznao da se zbog toga loše oseća.

foto: Printscreen

- Izvinjavam se svakoj devojci sa kojom sam bio na moru i kojoj sam rekao da smo u vezi. Neke me emocije udarile sad i onako me baš sve stiglo, stvarno se osećam loše. Nije do vas, do mene je. Ne mogu da grešim dušu bilo je tu i desetak stvarno dobrih devojaka koje to nisu zaslužile. Kajem se i neće se više ponoviti - napisao je Janjušević na pomenutoj društvenoj mreži uz emotikone koji plaču.

