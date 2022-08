OTKRIVENO ŠTA JE SEVERINA RADILA PRED HAPŠENJE: Pevačica bila okupirana OVIM! (FOTO)

Pevačica Severina Vučković je prošla pravu dramu u toku današnjeg dana zbog hapšenja na zagrebačkom aerodromu nakon porodične drame.

Kako su mediji preneli, hapšenje se desilo oko podneva, a ono što posebno upada u oči je to da je Severina baš u to vreme objavila jedan video zapis na Instagramu, verovatno dok je čekala let.

Naime, Vučkovićeva je podelila momente sa glumcima Milošem Bikovićem i Radetom Šerbedžijom, poručujući: "Volim što se volimo".

foto: Printscreen/Instagram

U ovim kadrovima je pevačica elegantno odevena i nasmejana od uha do uha.

foto: ATA images, Dado Đilas

Podsetimo, prema saznanjima hrvatskih medija, Severina je veče pre hapšenja bila kod majke u stanu u Splitu, kada je izbio sukob između nje i njene sestre Marijane. Ova svađa izbila je kasno u noć, kada su komšije čule nenormalnu buku. Kako prenose mediji, Severina je nasrnula na sestru, kada su krenule da se vuku i čupaju po celom stanu. Njih dve su se međusobno šamarale i gotovo je bilo nemoguće razdvojiti ih, preneli su mediji.

Kurir.rs

Bonus video:

00:28 Veselje na svadbi Baneta Trfiunovića, nastupala i Severina