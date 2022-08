ISPOVEST NEKADAŠNJE NAJBOLJE RUKOMETAŠICE SVETA! Ceca Kitić sada radi u PEKARI, a za Kurir TV ispričala KAKO JE DO TOGA DOŠLO

Ona je istakla da se ipak posle završene karijere oprobala kao trener, ali da ju je u tome zaustavilo zdravlje.

- Posle završene karijere radila sam kao školski radnik, a posle sam bila trener. Posle dve urakmice koje su bile veoma naporne, dogodilo se to da sam pala u nesvest. Ustanovili su mi poremećaj štitne žlezde koja ne trpi stres. Tako da sam ja izabrala zdravlje, a ne novac i trenersku karijeru. U rukometu se više ne nalazim jer to više nije moj svet - rekla je Ceca.

Slavna rukometašica potom je objasnila kako je napravila kopernikanski zaokret i oprobala se u pekarskom poslu.

- Pitala sam mog kuma koji mi je potom predložio da budem suvlasnik jedne pekare u Belvilu. Tu sam na početku bila pokretna reklama. Mada posle par dana obe prodavačice dobijaju koronu. Ja sam tada tu uletela i to mi se neviđeno svidelo da ja vama ne mogu to da opišem. Taj rad sa ljudima i taj kontakt mi se mnogo svidelo. Nakon nekog vremena došlo je do nesporazuma između ta 4 partnera koji su držali pekaru. Ja sam potom mom najboljem prijatelju predložila da mi uzmemo tu pekaru da zajedno to radimo. Sada nas dvoje to zajedno radimo i imamo kuvaricu. Ja sam neko ko to prodaje i uživam u tom poslu - rekla je Ceca.

