LUNA ĐOGANI IZNELA DETALJE OPERACIJE: Morala sam to da ODSTRANIM, doktor je rekao da može da bude ono što neću da IZGOVORIM

Jutjuberka i bivša pobednica "Zadruge" Luna Đogani oglasila se nakon operacije koju je imala.

Luna je istakla da su mnogi bili zabrinuti za nju, ali da je sve u redu sa njenim zdravstvenim stanjem.

foto: Printscreen/Sikter tube

"Moram da se zahvalim svima, posebno doktoru koji je sve uradio kako treba, hvala svima puno, baš su me pazili. Što se tiče moje intervencije, nema razloga za brigu, ja sam stvarno dobro, došla sam kući. Ovaj video sam odlučila da snimim jer mislim da je danas važno da podstičemo devojke i žene, kao što je mene jedna žena koja je prošla haos sa promenama na dojkama. Ona me podsetila da odem na pregled na koji retko ko ide, a jako je važno", rekla je Luna za svoj "Siktertube" kanal na jutjubu, pa nastavila:

foto: Printscreen/Sikter tube

"Ne morate da imate simptome, a da postoje neke promene. Ja sam tako otišla na ultrazvuk dojki, redovno idem, imala sam situaciju u porodici, mama je to imala. Doktorka mi je našla promenu, rekla mi je da to ne mora da bude ništa loše, ali da može da bude nešto što mora da se prati. Išla sam na biopsiju i tu se pokazalo da mi je promena benigna, to je tumor, ali benigni, pronađen na levoj dojci. To kroz godine može da se promeni i ode na drugu stranu, neću da izgovorim. Htela sam odmah to da odstranim i ne razmišljam, nema potrebe da se čeka. Odmah sam se čula sa hirurgom, on je rekao da to treba da se odstrani, odradila sam sve analize, otišla i trajalo je sat i po. Probudila sam se i bila sam okej".

Kurir.rs/K.Đ.

