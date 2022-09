"KAZNITE ARU ADAKTAR JER VOZI BEZ DOZVOLE!" Ljudi na mrežama besni zbog BAHATOG ponašanja Adamove sestre, ZAKON je JASAN!

Ara Adaktar navukla je gnev javnosti kada je bez vozačke dozvole u "smartu" vozila babu Nelu u šoping. Iako se radi o krivičnom delu, kao i ugrožavanju bezbednosti, Adam Adaktar je ovaj postupak odlučio da unovči i objavi u prvoj epizodi svog rijalitija "Adaktarovi", a čini se da posledice za ovakvo ponašanje još uvek niko nije snosio.

Mnogobrojni gledaoci su u komentarima na mrežama tražili kaznu za ovo neodgovorno ponašanje.

- "Kako Ara može da se vozi bez dozvole, kaznite ih sve zatvorom?", "U udarnom terminu prikazana je vožnja bez dozvole, ne znam zašto nas čude saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom", samo su neki od komentara besnih korisnika.

Zakon u Srbiji je jasan što se tiče ovakvih prestupa. Redakcija Kurira kontaktirala je sa jednim advokatom, koji je za naš list objasnio kako je zakonom predviđeno sankcionisanje ovog dela:

- Ako se za volanom nalazi osoba koja nema položenu nijednu kategoriju, u tom slučaju je predviđena novčana kazna od 100.000 do 120.000 dinara. Kazneni poeni se ne mogu izreći u tom slučaju, s obzirom na to da osoba nema položeno za vozačku dozvolu, ali može se izreći mera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od devet meseci. Što se zatvorske kazne tiče, u ovom slučaju moguće je izreći kaznu zatvora u trajanju od 15 do 60 dana. Pošto je maloletnik u pitanju, zakon kaže da će se maloletniku zatvor izreći samo u izuzetnim situacijama - ispričao nam je advokat, koji je za Kurir otkrio da bi po pravilu za ovakvo ponašanje trebalo da bude kažnjena i Arina majka Vanja.

- Pošto se radi o maloletnoj osobi, bitna stvar u ovom slučaju je i da roditelji mogu biti kažnjeni - zaključio je on.

