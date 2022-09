IZGLEDAM KAO MEČKA! Zorana Sikter šokirala izjavom, evo s kime je PROVELA SLOBODNE DANE

Zorana Mićanović nedavno se vratila sa Zlatibora, gde je provela četiri dana.

foto: Privatna arhiva

Ona je napravila kratak predah nakon naporne letnje sezone, a pred odlazak u Ofenbah na nastup.

- Prijao mi je kratak predah. Bila sam s roditeljima. Dosta vremena sam provodila u spa centru. Moram priznati da sam mnogo i jela. Nisam mogla da odolim svim domaćim specijalitetima. Ugojila sam se četiri kilograma i sad izgledam kao mečka - našalila se Zorana.

foto: Privatna arhiva

Podsetimo, Zorana Mićanović je nedavno otvorila dušu i iznela nepoznate detalje iz svog života.

1 / 6 Foto: Privatna arhiva

- Moji vršnjaci su me stalno potcenjivali i ismevali, govorili da nikad neću uspeti, da ću uvek biti na nivou kafanske pevačice. To me je jako pogađalo i kad dođem kući, isplačem se u svoja četiri zida, ali nastavim dalje. Rekla sam sebi "Zorana, ti ćeš uspeti i pokazaćeš svima da možeš". Stvorio se u meni inat i sad ću svima pokazati ko sam i šta mogu. Samo želim da pokažem da su pogrešili i da nisu bili ispravni prema meni - ispričala je pevačica.

Kurir.rs/A.P.

Bonus video:

06:16 SVAĐA MILIJA I BOSANCA OKO MLADE PEVAČICE! Zorana Mićanović lansirala hit pa ZAVADILA ŽIRI Zvezda granda