OTVORENO OBRAĆANJE SINA ŽELJKA MITROVIĆA BAKI PRASETU: Zbog svoje TRAGEDIJE ne spavam 10 godina, a sada imam FER PREDLOG!

Jutjuber Baka Prase isprozivao je čelnika "Pinka" Željka Mitrovića na društvenim mrežama, da bi usledio pravi haos kada je Bogdanu Iliću Željko odgovorio.

Bogdan je čak pomenuo i sina Željka Mitrovića Aleksandra koji je sada rešio da se oglasi.

foto: privatna arhiva

Aleksandar je uputio poruku Baki Prasetu preko Instagrama.

foto: Nemanja Nikolić

- Saopštenje, hajde da razgovaramo o Bogdanu Iliću. Moje pravo jeste da kažem nešto u svoje ime, ako ništa barem istinu, jer je do sada nismo čuli. Ja sam iza svoje nesreće stajao od prvog dana i suđenje koje je trajalo preko 7 godina bilo je otvoreno za novinare, studente Pravnog fakulteta, kao i za javnost. On se nijednom nije pojavio, a mogao je da dođe. Zato, sada nepozvan i neobrazovan, proziva i laže narod za sve detalje tog tragičnog slučaja. Mogao bih u istom maniru da pričam o njemu, ali da li je to rešenje? - pisao je Aleksandar, pa dodao:

foto: Printscreen/Instagram

- Kada se iživljavao nad Kikom putem interneta, kada je nazivao pogrdnim imenima, kada je išao u gostovanja na nacionalne televizije da bi je prozivao zbog publiciteta, tada mu je bilo odlično, išao je do nebesa sa svojim samopouzdanjem, a posle, kada se desilo to što se desilo, plakao je pred kamerama, ronio suze, kao da mu je rod najrođeniji, dok beži u Amsterdam kod svojih roditelja. Gde je nestalo to samopouzdanje? Zašto ne stojiš iza svojih reči? Da li se moral selektivno budi kada izađeš pred kameru?

foto: Printscreen/Instagram

- Zašto se ne uči malo onome što mu otac pripoveda - čistijem životu duše, umesto što prlja krv polno prenosivim bolestima drugim devojkama po gradu? Ali, da se vratimo na njegove laži, pošto je to ipak još jedna stvar zbog koje se javno obraćam. A izbrojao ih je puno, da sam mafijaš, kriminalac, itd. Da ne bi bilo posle da smo mi batinaši, da država stoji iza nas, što je notorna laž, imam jedan fer i sportski predlog koji jeste malo staromodan, ali i dalje pada u džentlmentski sportski-olimplijski sport. Izazivam te ovim putem da izađeš sa mnom u ring, sportski, ponavljam sportski, u priznatom olimpijskom sportu, na boks ili kik-boks meč, a pravila ostavljam tebi da izabereš, kao i datum, mesto i uslove. S obzirom da imaš, kako kažeš, mnogo ljudi koji te podržavaju, sav prihod od meča ide u humanitarne svrhe - za bolesnu decu. Samo želim narodu da pokažem kolika si kukavica od čoveka i koliko si ljudi zavio u crno svojim skoro terorističkim namernim upropaštavanjem tuđih života na internetu! - dodao je Željkov sin.

foto: Printscreen/Instagram

- Ja sa svojom tragedijom, zbog tragične saobraćajne nesreće, ne spavam već skoro 10 godina. Ali, to ne znači da ću doveka da ćutim! Bogdane, pokaži sada koliki si muškarac i izađi na crtu. Aleksandar Mitrović - zaključio je.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:14 Baka Prase priznaje da i dalje voli bivšu devojku Anju Bla