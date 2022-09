RAT! MITROVIĆ ODGOVORIO BAKI PRASETU! Objavio si moj broj, svi su u bazi MUP, u četvrtak dokumentarac o gepekovanju...

Nakon što je Baka Prase u svom lajvu poručio Željku Mitroviću da mu duguje paree, vlasnik Pink televizije je najavio novi kontroverzni "dokumentarni film" o jutjuberu. Dodao je da su svi koji su ga pozvali na mobilni već u "bazi MUP-a".

Željko Mitrović u odgovoru se najpre obratio šaljivim tonom da je oprao kosu, ali je takođe spomenuo i da uskoro izlazi dokumentarac o kontroverznom Jutjuberu.

- Evo oprao sam kosu, ali sam ipak stigao da snimim pesmu- disstrrack kao najavu za dokumentarac o Baka Prasetu. Večeras premijera spota a u četvrtak premijera dokumentarca o kriminalnim radnjama, gepekovanju, gej aferama kao i pedofilskim akcijama , distribuciji polnih bolesti, Kikinoj smrti sa sve očividcima i svedocima!P.S.Kako je javno objavio moj broj, ja sam sinoc sve divertovao na 192! Izvinjavam se svima koji su zvali dobronamerno jer se sad nalaze u bazi MUPa u fajlu za uznemiravanje! P.S, Dziberčiću iskompeksirani,spremi se na ozbiljnu energetsku katabazu!

foto: Instagram, Ana Paunković, Sonja Spasić

Baka Prase se osvrnuo na priče o Velji Nevolji, kao i tvrdnjama Željka Mitrovića da je bio gepekovan:

"Šta priča da me Velja gepekovao? Iscimali su me da da dođem kod klinca za rođendan za pare. Rekao sam 'može za pare', išao sam na više rođendana i to je kraj", rekao je on i dodao da će tužiti Mitrovića: "Nisam imao osnovu da tužim čoveka, dok nije objavio da sam ubica. Možemo da imamo javno suđenje, kao Džoni Dep i Amber Herd", poručio je on.

