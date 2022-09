KO JE NATALIJA ZA KOJU MITROVIĆ TVRDI DA JU JE BAKA PRASE ZARAZIO? Nudili joj 60.000 € da uništi brak Novaku Đokoviću, EVO I KAKO

Jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase i vlasnik televizije "Pink", Željko Mitrović su u sukobu jer Bogdan tvrdi da mu Mitrović duguje novac.

U objavama na Instagramu, Mitrović je juče spomenuo izvesnu devojku Nataliju Š. za koju tvrdi da joj je Bogdan preneo mononukleozu. Kako piše 24sedam.rs o Nataliji Šćekić, koja pored toga što je manekenka, radi u Urgentnom centru.

foto: Printscreen/Instagram

- Neću da pišem ni o njegovim poznanstvima i zajedničkim rođendanima sa Veljom Nevoljom i drugim pripadnicima klana, takođe neću da pišem o tome zašto je namerno preneo infektivnu mononukleozu Nataliji Š. polnim putem, ali hoću da dam izjavu nadležnim organima o svojim saznanjima, ako me budu zvali zbog ove objave - napisao je Željko. Nataliju samo na Instagramu prati više od 29.000 ljudi, a ranije je bila dovođena u vezu sa Novakom Đokovićem.

Naime, kako je sama Natalija izjavila ranije za "Svet", njoj je bila ponuđena ogromna cifra da rasturi brak najvećeg svetskog asa.

foto: Profimedia, Ana Paunković

Manekenka je avionom otišla u London na jedan poslovni sastanak, a neimenovani poznanik je imao nepristojnu ponudu za atraktivnu plavušu.

- Nazvao me čovek, on je iz Beograda i znam ga, mislila sam da je ozbiljan menadžer. Kad je zakazao sastanak, pomislila sam da me traži za ozbiljan posao, za preuzimanje oglasa ili za fotografisanje. Kad je razgovor započeo, kad mi je rekao plan, isprva sam pomislila da je to skrivena kamera, počela sam da se smejem. Činilo mi se kao šala, ali zapravo nije bila. Zaista su pripremali pakleni plan. Rečeno mi je da Novaka odvedem negde na intimno mesto i da sve to snimim - rekla je navodno manekenka u intervjuu za "Svet" 2021. godine.

Ona je rekla tada i da je odmah odbila ovu sramnu ponudu.

- Ponuda je bila od 50 do 60.000 evra i putovanje iz snova po mom izboru. Sve mi je to bilo uvredljivo. Nisam takva devojka, nisam sponzoruša ili prostitutka. Došlo mi je da ga polijem vodom, ali sam samo pokupila stvari i otišla. Mogu samo da zamislim šta bi se dogodilo da je takav snimak objavljen u javnosti. Nastao bi totalni haos. Đoković ne zaslužuje takve stvari i to nije fer prema njemu - rekla je Natalija.

foto: Printscreen/Instagram

Natalija je 2021. planirala i da uđe u rijaliti program "Zadruga", ali nije iz, kako je tada rekla, zdravstvenih razloga.

Inače, na Instagramu se povodom svađe Mitrovića i jutjubera oglasila i njena majka, koja je napisala:

- Evo, za sve one koji ne znaju. Bogdane, sramoto, kada lažeš pročitaj bar knjigu, edukuj se kako ne bi bio pokretna zaraza, da se ne blamiraš. Sramota da dete jednog sveštenog lica poseduje u sebi antihrista. A sada lepo napiši šta ćeš da lažeš danas u dvadesetdevetom - aludirala je ona na njihovo viđanje u MUP.

foto: Ana Paunković, Beta Branislav Božić

Podsetimo, Željko je danas na svom Instagram nalogu objavio stori Natalijine majke, a zatim objasnio zašto je to učinio.

- Bogdan zvani Baka Prase je osoba koja javno vrši nasilje nad mojim detetom. Ubio je jednu devojku, mislim da treba da se stane ovom momku, koji se bez razloga zakačio za moju ćerku, verovatno zato što nije mogao nikada da je ima! Laže, naziva je raznim imenima, proziva, izigrava Boga. Bogdan se zove ali je zalutao u paklu u kome živi. Žao mi ga je da tako veliki Baka Prase dobija medijski prostor na nebitnim dvojkama koje se bave poštenim poslom. Pred narod da se izvede ovaj momak da mu narod sudi, jer očigledno zakonom nije regulisano internet nasilje - stoji na fotografiji ispod koje je Mitrović napisao:

foto: Printscreen/Instagram

- Ovu objavu je napisala majka Natalije Š, koju sam pomenu u prethodnoj objavi a kojoj je Baka Prase namerno preneo infektivnu mononukleozu intimnim putem - napisao je Željko.

Kurir.rs/24sedam

Bonus video:

00:14 Baka Prase priznaje da i dalje voli bivšu devojku Anju Bla