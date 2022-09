MITROVIĆ U JUTARNJEM O BAKI PRASETU Prase grokće dok se dobro NE ISPEČE! Saznaće se zbog čega se Kika ubila i za njegove GEJ AFERE

Vlasnik "Pinka" Željko Mitrović bio je gost Jutarnjeg programa Jovane Jeremić i otkrio sve o napadima jutjubera Bogdana Ilića, Bake Praseta, na njega i njegovu porodicu.

Naime, sve je počelo kada je Baka Prase optužio Željka da mu duguje novac, a Mitrović tvrdi da to nije istina.

"On je u nekom lajvu u pripitom stanju rekao da mu dugujem nekakve pare. Nije mi bilo teško da ga okrenem, pomenuo je jednu reklamu, hteo sam da proverim i pozovem ga ponovo. Proverio sam i ispostavilo se da je uradio manje od 25 posto od onoga što je trebalo i prestao da se bavi time i oni su raskinuli ugovor. Pozvao sam ga i rekao mu: 'Duguješ ti nama pare, a ne mi tebi, ne jurimo te i ne zovemo te.' Radim ovo jer mislim da taj kriminal na internetu i iživljavanje nad maloletnicima nije u redu. Ja sam uveo sve što mogu da se skloni bilo šta što utiče na razvoj maloletnika", pričao je Željko, pa dodao:

"U tom dokumentarnom filmu biće dokazi o njegovim neplaćenim porezima, videćemo kakvu imovinu ima, bavićemo se razlozima zbog kojih se Kika ubila, ko je navukao na drogu, kokain, mdma... Proći ćemo kroz sve okolnosti njegovog s*eksualnog odnosa sa devojkom od 14 godina dok je njena drugarica bila u prizemlju. Pričaćemo o devojci kojoj je preneo polnu bolest. Mononukleoza se prenosi i krvlji i ostalim tečnostima, najčešće poljupcem, on kaže da se sa tom devojkom nije ljubio. Da najavim, oni se vade da je Kikina majka branila Baku Praseta, a on će sada da vidi da li ga je branila, pričala je i Kikina majka. Imamo njegove gej afere, a ako bilo šta on proglasi neistinitim, može na detektor laži. Tužilaštvo ćemo da podsetimo šta je njihov posao."

Željko Mitrović kaže i da je Baka Prase bio u kontaktu sa Veljkom Belivukom.

"Drveni predmet koji je Baka doneo ispred zgrade "Pinka" može samo da upotrebi na sebi. Snimio sam distrakt, on je više šaljiv... Videćete kako se Baka upoznao sa Veljom Nevoljom, koliki je reket plaćao, reket je opasan i opasno je ne prijaviti ga, to je direktno finansiranje klana. On brije mozak maloletnicima sa afirmacijom kriminalnih aktivnosti. Pokušavam da pojasnim da se može steći poštenim radom, zato ovo radim javno. Kada se sveo na prosjačenje, svidela mu se ideja da se zakači na nekog ko je interesantan javnosti, a to sam bio ja. Prase grokće sve dok se dobro ne ispeče, ovu igru ćemo igrati dugo, mene ovo opušta. Ne znam ko je pobedio u ratu sa mnom", kaže Mitrović.

