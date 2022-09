"I SADA TRPIM UŽASNE BOLOVE" Zvezda Granda koju je pretukao bivši u strahu: Nemam apetit, idem kod psihologa, zatvorila sam se

Nekadašnja učesnica "Zveda Granda" Marina Maki Radosavljević proživljava pravu agoniju.

Nju je 4. avgusta napao i pretukao bivši momak, a po svemu sudeći to je ostavilo velike posledice, pa se još nije oporavila.

Marina je tada zadobila ozbiljne povrede - slomljen joj je prst, imala je posekotine i podlive po licu, potres mozga, a Hitna pomoć ju je sa lica mesta na nosilima unela u kola i odvela u zdravstvenu ustanovu. Napadač se četiri dana kasnije predao policiji, izrečena mu je zabrana prilaska, međutim, tek ih očekuje suđenje.

Pevačica se sada oglasila i priznala u kakvom je stanju sada i kako se oseća posle svega:

- Još uvek se osećam katastrofalno. Stres me je stigao, nemam apetit... Teško je to podneti, posebno jer ne razumem zašto se sve to desilo. Užasne bolove imam i sada. Idem kod lekara, prikupljam potrebnu dokumentaciju za postupak, idem i kod psihologa - priča pevačica, a onda je priznala da se zatvorila u kuću.

- Prilično sam se zatvorila, ali moram da prevaziđem to, krenem dalje, da nađem rešenje, šta je najbolje za sve - rekla je ona.

Marina ističe da sada ima psihičke probleme i strauje kako će sve prevazići i da li će ponovo biti ona stara:

- U strahu sam. Non-stop sam samo u krugu porodice i familije, smanjila sam komuniciranje sa svima. Gledam da što pre ozdravim i izdignem se iz ovoga, da rešim ovaj problem jednom za svagda i vratim se normalnom životu - istakla je Marina.

Podsetimo, učesnica "Zvezda Granda" je ranije do detalja opisala kako je izgledao incident i napad koji je doživela, potpuno neočekivano.

