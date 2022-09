KRISTIJAN GOLUBOVIĆ ĆE ZA 10 MESECI UZETI POLA MILIONA EVRA! Opasan rijaliti igrač otkrio TAJNU UGOVORA, progovorio o HONORARU!

Vlasnik Pink televizije Željko Mitrović otkrio je na svom Instagramu da je potpisan i pedeseti ugovor za učešće u Zadruzi 6, te da se na njemu našlo ime Kristijana Golubovića koji bi na imanju u Šimanovcima trebalo da provede 10 meseci.

Mnogi su se iznenadili njegovom odlukom da ponovo uđe u rijaliti, budući da je već dugo vreme živeo miran i porodični život, verio se i čeka sina sa pevačicom Kristinom Spalević, koju je u Zadruzi i upoznao. Golubović ne krije da ima svu njenu podršku. Takođe, on je u svom lajvu otkrio koliko će novca zaraditi.

foto: Printskrin/Instagram

Podsetimo, Kristijan je do sada važio za najplaćenijeg rijaliti učesnika i to sa sumom od 350.000 evra, koju je sada nadmašio i došao do 500.000 evra!

On se nakon potpisivanja ugovora uključio u lajv na Instagramu, a potom komentarisao osobe koje mu je sugerisala Kristina kao potencijalne učesnike. Tada je i otkrio sumu za koju ulazi u Zadrugu.

foto: Printscreen/Instagram

"Idemo na 10 meseci Zadruga, ponuda koja nije mogla da bude odbijena, uslovi i sve... Ako on uđe i slika se ja mu dajem pola honorara to je 250.000 evra! Evo da vam odam tajnu", rekao je on.

Bonus video:

00:37 Kristijan Golubović uzima parfeme sa police u tržnom centru