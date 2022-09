JOVANA JEREMIĆ U PROVODU SA BATISTUTOM! Voditeljka otkrila kako je protekao susret: Nije verovao da ću ja biti tako direktna...

U jednom prestoničkom restoranu u Beogradu na vodi organizovana je proslava povodom snimanja reklamnog spota sa legendarnim fudbalerom Gabrijelom Batistutom.

U ovom spotu se nalazi i voditeljka Jovana Jeremić koja je tom prilikom upoznala legendarnog Batistutu.

Kako je biti u spotu sa jednim od najboljih sportista, koji je bio miljenik mnogih žena?

- Bilo je fenomenalno iskustvo. Ja pričam španski, tečno kao srpski. On je naravno Argentinac. Nije verovao da ću ja biti tako direktna, neposredna. Ja kad nešto hoću, ja idem i uzmem. Slikali smo se sad i sa Duletom Savićem, stvarno je bilo prelepo - istakla je voditeljka.

- Danas je izašla divna vest, da je tvoja ćerka zapazila zapažene rezultate, možeš li nam reći nešto više o tome?

I to je borba. Moje dete je uradilo test sa maksimalnim brojem poena i nas čeka veliki rad. Lea je dete koje, ako nema podsticaj, nju to ne interesuje. Ona je preinteligentno dete, presocijalna je, dete koje vozi svoju priču. Mi smo morali da nadomestimo vreme koje nismo provele zajedno zbog moje prošlosti, koja je bila vrlo teška, ja nisam slučajno ovo što sam danas. Moja prošlost je teška, morala sam mnogo da se odričem deteta, da bih uspela u karijeri. Radila sam na mestima gde nisu razumeli šta znači kad si majka. Moje dete je dosta trpelo, ali ne bih da se vraćam na to. Kad sam prešla na Pink, meni je svanulo, meni su Željko i Milica promenili život. Moje dete je i progovorilo, nema nijedan problem. Majke i očevi me zovu da im dam upute gde da idu, kod kojih logopeda, psihologa, defektologa... Tu mora tim ljudi da radi. Čim dete sa dve godine ne zna dovoljno, odmah logoped, da se pomogne detetu - poručila je Jeremićeva.

