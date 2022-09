DANAS SE NAVRŠAVA TRI GODINE OD TRAGIČNE SMRTI REPERA GRUA Zbog velike ljubavi izgubio ŽIVOT, porodica i prijatelji NEUTEŠNI!

Na današnji dan pre tri godine poginuo je reper Dalibor Andonov Gru u svojoj 46. godini života. On je tragično nastradao na kajtu na Dunavu, kada je zbog košave i jakih udaraca u vodu zadobio dva preloma kičme, nakon čega se udavio.

Reper je iza sebe ostavio neutešnu porodicu, suprugu Danicu, dva sina i mnogobrojne prijatelje. Njegova supruga ni dan danas ne može da se pomiri sa tragičnom sudbinom svog supruga, te se neretko na društvenim mrežama priseča lepih trenutaka koje su proveli zajedno.

- Kad neko kaže da je toliko, nije mi jasno, a to se desilo i to je istina. Ne mogu da se povežem sa tim. Nažalost, tako je - kako je. Mi smo tu koji smo živi da se trudimo da ne zaboravimo Dalibora, da sve što je radio i postigao u muzici, ali i kao čovek, čuvamo i ne dozvolimo da padne u zaborav. Teško je kad izgubiš takvog prijatelja i čoveka. Čovek tada ostane bez reči, ni sam ne zna šta bi rekao i uradio. Nisam tu i nisam izašao na groblje sa rodbinom i prijateljima, ali sam zapalio sveću. To je nešto što sam trenutno mogao da uradim, a gore pokojnicima mnogo znači to da današnji dan - rekao je pevač Niggor jednom prilikom, inače veliki Gruov prijatelj.

Inače, Dalibor je poginuo 9. septembra 2019. godine na kajtingu kod Nautičkog kluba Zemun. Prema nezvaničnim rezultatima obdukcije, Gru je od jakih udaraca u vodu zadobio dva preloma kičme, nakon čega se udavio. Spasa mu nije bilo, iako su njegovi drugari sa kojima je bio na kajtingu brzo reagovali.

Gru je bio iskusan u surfovanju kajtom i vozio ga je 20 godina. Na poslednjoj Gruuovoj fotografiji pre tragedije, Gru je bio na čamcu sa prijateljima, nasmejan, a niko nije mogao ni da nasluti šta ga čeka.

Poslednji selfi sa Gruom nastao nekoliko minuta pre tragične nesreće! pic.twitter.com/BtLDBy9x4X — Bane (@Bumblb3e) September 10, 2019

Nažalost, par minuta nakon ove fotografije, poznati reper više nije bio živ.

Bio je ljubitelj adrenalina i ekstremnih sportova, motora, osnivač hip-hopa u Srbiji, voljen među kolegama i onima koji ga čak nisu ni poznavali, veliki čovek i Beograđanin koji nikada neće biti zaboravljen.

