SVI SU JE RAZVLAČILI PO TUZLI.. Bilal javno OBELODANIO šta je radila Dalila, do srži raskrinkao Dragojevićku i njen LJUBAVNI ŽIVOT

Novi zadrugar Bilal Brajlović kaže da zna Dalilu Dragojević dugo godina, te je otkrio da su je po Tuzli momci razvlačili tako što su je koristili samo za seks na jednu noć.

- Kad me već pitate za Dalilu, ono što je ona pokazala u rijalitiju jeste ništa u odnosu na to šta je radila ranije. Svi su je razvlačili po Tuzli, menjala je momke, a to nije malo mesto. Sve se brzo pročuje. Ona nije moj tip devojke, ali kad bi ušla, sve bih joj sasuo u lice. Ništa nikad ne pričam bez dokaza, a verujte da znam mnogo momaka koji bi rekli kako se ponašala dok je bila s njima. Ona nije naivna, uvek taktički igra. Mislim da i dalje voli Dejana, ali to krije - rekao je Bilal.

foto: Ana Paunković, Printscreen Instagram

Podsetimo, Bilal je započeo vezu sa mladom Slovenkom, a njih dvoje su prvi imali s*ks u rijalitiju.

Kurir.rs/M.K./Republika.rs

