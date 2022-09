CAR KIPI OD BESA Doživeo POMRAČENJE i izgovorio salvu uvreda na račun KASKADERA i MAJE, POTKAČIO i Kristijana! (FOTO)

Bivši rijaliti učesnik Filip Car otkrio je da su ga mnogi pitali kada će ponovo ući u rijaliti, ali je on doneo odluku, takođe se i osvrnuo na kaskadera Uroša sa kojim je u konfliktu.

U emisiji "Pitam za druga", voditeljke Sanje Stanković i Ana Radulović su trebale da ugoste Filipa Cara, ali se on nije pojavio. Nakon storija koji je Sanja okačila na svom instagramu, Car se uključio uživo u program:

- Nameravao sam da dođem, ali sam imao neko iznenađenje. Sutra slavim rođendan - rekao je Car.

- Ček da li si ti slaviš rođendan na mestu gde je Dalila slavila rođendan? - upitala je Ana.

- Ne znam ja to - rekao je Car.

- Jesi ti ispratio da ti je Sanja spremila poklon za rođendan? - upitala je Ana.

- Video sam, i iznenadio sam se baš - rekao je Car pa dodao:

- Moram da kažem da mi je danas bilo jako krivo kada sam dao na važnosti nekim ljudima koji su me komentarisali u Zadruzi 6, a tamo ima ljudi koji nemaju razlog da me spominju. Ja onom Urošu želim Maju, ali mi se iskreno nije svideo. On je meni pisao kada sam ja izašao iz Zadruge 5, a sada sam ispratio da vređa ljude i na verskoj i na nacionalnoj osnovi, a to mi nije baš normalno - rekao je Car pa prokomentarisao Kristijana:

- On i ja smo imali konflikt na početku Zadruge 4, a posle smo bili okej, a sada sam čuo i video da je baš žustrto komentarisao mene i moje izbore, a ne znam što me je spominjao u nekim kontekstima u kući. Pored njega je tu i Miljan koji mi očigledno ne želi dobro, on je pokušavao da priča sa mnom kada sam izašao, a sada komentariše sve. - dodao je Car.

