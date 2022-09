ZADRUGAR VELJKO BIO U ZATVORU, PREBIO TRENERA NA UTAKMICI! Prijatelji ga izvukli iz ćelije, evo koliko je KOŠTALA njegova SLOBODA!

Zadrugar Veljko Simić, trener golmana, u oktobru prošle godine bio je akter fudbalskog skandala! On je udario Gorana Đukića, šefa stručnog štaba fudbalskog kluba Sloboda iz Užica, čiji je bio deo, i zbog toga je završio u zatvoru.

Incident se dogodio u 14. minutu meča s klubom Sušica u okviru Prve lige Zapad, ali pobeda domaćeg tima ostala je u senci skandala za koji se pobrinuo trener golmana. Šta je zapravo bio okidač da on skoči na svog šefa, i dalje je nepoznato, a Simić o tome još nije progovorio u "Zadruzi". On je nasrnuo na Đukića, koji se zateturao i pao, a od siline udarca spale su mu i naočare. Meč je prekinut, u pomoć su pritrčale sudije, a Simić je odmah pobegao sa stadiona.

- To je bio haos. Niko nije očekivao da će Simić udariti trenera, koji se srušio na zemlju. To je nezapamćeni incident. Sve se desilo iznenada, a Veljko nije sačekao da mu sudija pokaže karton, već je odmah otišao. Ubrzo je stigla policija, napravili su zapisnik i uzeli snimke sa kamera. Kako se tada pričalo, Simića je iznerviralo jer je trener opomenuo klupu da se smire i da ništa ne komentarišu o toku meča, ali je to sasvim uobičajeno, tako da su svi bili iznenađeni njegovom reakcijom. U klupskom zvaničnom izveštaju pisalo je da je do incidenta došlo posle kratke konfrontacije - priča naš izvor iz Užica, koji je prisustvovao tom meču.

Sadašnji zadrugar tada je izbačen iz kluba, Upravni odbor je dao podršku treneru i poručili su da se nadaju da će Simić biti adekvatno kažnjen. Njega je policija ubrzo uhapsila. Kako saznajemo, on je osuđen i bio je izvesno vreme u zatvoru, a njegovi prijatelji su skupili 700 evra kako bi izašao ranije. Tako mu je deo kazne zamenjen novčanom uplatom. Nakon svega on je otvorio svoju školu za golmane, zbog čega je, kako je rekao, i ušao u "Zadrugu". Ali da zna da se fizički obračuna, bilo je jasno nakon što je emitovan njegov profil na ulasku u rijaliti.

- Ne dam na sebe, naravno. Nikog neću dirati, ali neka me ne diraju, bolje je. Bio sam 15 puta u zatvoru, grešio sam, ali umem da se pokajem. Nisam agresivan dok me niko ne dira. Ne bih voleo da me neko vređa, da me ugrozi. Ne bih voleo da napravim neki problem i da osramotim sebe, svoj grad, celo Užice je uz mene.

Progovorio o teškom periodu Otac mi se ubio Veljko se tokom razgovora sa cimerom Emilom Kamenovim dotakao svoje porodice i otkrio da ne može da se oporavi od očeve smrti. foto: Printscreen/Zadruga - Majka mi je ostala sama kod kuće s velikim psom, otac mi se ubio, ali neću sada da govorim o tome, bolje da pričamo o nekim lepšim temama. Ne mogu to da prebolim - rekao je Veljko kroz suze. Incident na fudbalskom terenu nije pominjao.

