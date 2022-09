ABRONOŠA VAM DONOSI! Dragoljupče se upleo u krimi-poslove, finansira pevačicu! JU JU JU!

Au što je zahladnelo, drage moje abronošice. Brzo će zima, leti vreme. Ali to nas ne sprečava da budem vredna i saznam najvrelije informacije. Ima ih koliko volite. Na početku ću da vam otkrijem jednu bombu. Nedavno je jedan moćnik, zvaćemo ga Crni, bio u inostranstvu, i to sa ljubavnicom, neka se zove Lepotica. Ona je za glavu viša od njega, ali im to ne smeta. Naravno, Crni je u "srećnom" braku, svoju ženicu pokazuje na svim važnim događajima, ali zato sa Lepoticom obilazi svet. Ali viđeni su zajedno kako paradiraju u jednoj metropoli i, štaviše, drže se za ruke. Zamislite to. Ju, ju, ju šta će reći ženče kada bude saznala?! Biće belaja, ali saznaće se i to kao i sve što se sazna. Moćnik je uveren da je zaštićen kao beli medved, ali kada je švaleracija u pitanju, onda niko nije pošteđen. Crni ima da pobeli kada sazna da je uhvaćen. Ima da raskolači oči, ali neka, tako i treba. Lepotici to sve odgovara i ne bi me čudilo da je ona dojavila svojim drugaricama da ih uslikaju, jer ga ne ispušta iz vida, a ni iz ruku. Ali, dobro, neka se oni vole dok ih ne raskrinkamo. Do tada da vam kažem sočan trač o jednom sportisti.

Zvaćemo ga Dragoljupče. Takav je on sav mio i drag, ali to je samo maska. Dragoljupče se upleo u ozbiljne krimi-poslove. Pitanje je trenutka kada će i njega da puste niz vodu. Tako to ide. Najpre im daju krila, a onda, kad im odseku, biće kuku i lele. Opustio se on samo tako. Juri za parama, ali i ribama. Finansira jednu pevačicu, koja samo kuka kako teško živi. Imali su seks, ali on neće vezu, jer ne želi da se vezuje ni za jednu ženu. Međutim, voli da mu mešaju po kafanama, pa je nju uzeo pod svoje, a ona je nedavno gostovala na televiziji i priča li priča kako je sve sama stekla. Jeste, kako da nije, kao da mi ne znamo. A sve se zna. Sve! Doduše, gledaoci i čitaoci ne znaju, ali otkud pare za skupoceni spot, a nigde ne radi. Pevačica nema nijednu tezgu, nastupala je samo u nekim klubovima, i to joj je on sredio. Pa od toga jedva plati kiriju i režiju, a ne projekat od 15.000 evra. Ali, dobro, dok ima ovaca, biće i onih koji ih šišaju.

Toliko od mene za danas, čitamo se i sledećeg utorka.

