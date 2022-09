SUZANA RAZOČARANA: Doktore Nestoroviću, vas ŽENE SVLAČE, ja jedina da vas OBLČIM, koji sam BAKSUZ!

Drugo izdanje emisije "Pusti brigu", koja se emituje nedeljom od 13 sati na Kurir televiziji, gledaoce je dovela do suza. Za to su se pobrinuli domaćini, glumica Suzana Petričević i kuvar Dejan Šutanovac, ali i njihovi gosti, pevačica Ana Bebić i doktor Branimir Nestorović.

Deo emisije proveli su u razgovoru sa Suzanom, ali kada je došao red na igru, nastao je opšti haos, a dobrog raspoloženja nije falilo. Domaćini su prvo gostima dali da navuku nauljane rukavce, jer su s njima morali kroz studio da prenesu namirnice i spreme tzaziki salatu, a onda su stavili i kecelje. Petričevićeva je pomogla doktoru Nestoroviću, ali je tada istakla da je razočarana.

- Doktore, vas žene svlače, a ja vas jedina oblačim, koji sam baksuz - rekla je Suzana. - Ma ni to sad, to sa svlačenjem... - kroz osmeh je rekao doktor, ali je ona nastavila: - Nemojte sad tu da mi se femkate, nećemo da odajemo naše tajne. - Malo me bole kolena, pa mi je važnije da me obuku, a ne da me svuku. Ko da radim na visokoj peći. Gosti su tada počeli s igrom, a dok su pokazivali njihova kulinarska umeća, Suzana i Dejan su zaigrali uz pesmu "Kolačići". Čekali su da salata bude gotova, a onda je došao trenutak da probaju i proglase pobednika. - Ovo je odlično, hvala bogu da mi glumci konačno imamo šta da pojedemo - nasmejala je Suzana sve u studiju, ali i gledaoce.

Ana je odnela pobedu, a voditeljka se tada prisetila svog prvog plesa. - Kada sam bila u sedmom razredu, prvi ples, to je bilo davno, doktore, sećate se. On kad je meni prišao, nisam verovala, noge su mi se odsekle, ja njemu ruke oko ramena, on meni oko struka - sećala se Suzana, a doktor Nestorović je dobacio: - To se zvalo stiskavac! - E, dok smo mi, doktore, stigli do stiskavca. Ja sam bila mlada, naivna, to je bilo sramota, mi smo postepeno, ne ko ovi danas odmah jezičinu. Ne, ne. A meni ruke ne da su izrazle, meni su, inače, duže ruke od nogu, nisam ga videla, doktore, dođite da pokažemo kakvi smo kreteni bili. Počeli su da plešu. - Žena mora da se istrti jer ne daj bože da te nešto pipne. I nikako se ne gleda u oči. Ovako, ninaš se kao kreten do sutra - završila je Suzana svoje objašnjavanje.