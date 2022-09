"MATERIJALNO MI NE ZNAČI BAŠ NIŠTA, VAŽNA MI JE LJUBAV KOJU MI PRUŽA" Dalila Dragojević progovorila o dečku i SKUPOM poklonu!

Bivša zadrugarka Dalila Dragojević sinoć je stigla iz Nemačke, a po sletanju u Beograd sačekao ju je njen dragi Luka Nikolić.

Ona je sada otkrila utiske i progovorila o poklonu koji je dobila od njega.

foto: Printscreen/Instagram

- Nismo se videli pet dana, bila sam u Hamburgu. Kada sam stigla, on me je iznenadio, baš me je ostavio bez teksta! Prvo je došao po mene na aerodrom, a onda smo odvojili vreme samo za nas. Danas nam je prva mesečnica i toliko mi je lepo da... Ne želim da ureknem, samo neka ovako ostane - kaže Dalila i dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Ne bih puno da pričam o njemu i našoj intimi, on nije iz javnog sveta i ne prija mu da se toliko provlači po mrežama i portalima. Podelila sam sa pratiocima na Instagramu kakav sam poklon dobila, iskreno baš me je oduševio, ali meni materijalno baš ništa ne predstavlja. Mnogo mi je važnije kako se ponaša prema meni i ljubav koju mi pruža, a to stvarno nema cenu.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:04 Dalila Dragojević sprema se za susret sa Dejanom i Carem