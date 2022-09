KRISTINJA PRVI PUT POKAZALA DEČKA! Ovo je Crnogorac sa kojim je pevačica u ljubavi, a evo kakvo iznenađenje je dobila od njega!

Pevačici Krstinji Matanović cvetaju ruže u ljubavi, a sada je prvi put pokazala izabranika.

Kako zbog prirode posla mora često da putuje ne krije da joj razdvajanje od novog partnera teško pada što je dokazala i jednom fotografijom na društvenim mrežama.

- Nedostaješ mi - napisala je u opisu fotke na kojoj se par drži za ruke, a potom sa pratiocima podelila iznenađenje koje je sačekalo. Torta sa emotivnim natpisom, vatromet i romantične lampice sačekale su Krstinju na lokaciji koju nije želela da otkriva.

- Za još dugo srećnih meseci i godina. Volim te - pisalo je na torti.

Inače, Kristinja je na Kurir televiziji iznela detalje o svom dečku.

- To nije čovek iz javnog života. On je iz Podgorice, a godina ima dovoljno da me isprati i da se nosi sa mnom. Što se tiče toga čime se bavi, pa čime može da se bavi Krstinjin partner? To mora da bude pevanje ili hrana. U ovom slučaju je sladoled u pitanju. Priča relativno od skoro traje, a inače se već jako dugo znamo. Biće nekad zanimljivo da se ispriča, ali sada stvarno nije pravo vreme. Ljubavi stvarno ima i obostrana je što je najbitnije - rekla je Krstinja.

