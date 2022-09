NAKON RAZVODA I GUBITKA MNOGO KG, KRSTINJA IMA NOVOG DEČKA! Otkrila za Kurir TV detalje ljubavnog odnosa SVI ŠOKIRANI KO JE ON

Poznata pevačice Krstinja Todorović gostovala je kod voditelja Ivana Gajića u "Pulsu Srbije" gde je ekskluzivno otkrila da je našla novu ljubav.

Nije htela da otkriva identitet osobe, ali je za gledaoce otkrila neke zanimljive detalje.

- O srećnom dobitniku možemo da kažemo da treba da se pripremi. To nije čovek iz javnog života. On je iz Podgorice, a godina ima dovoljno da me isprati i da se nosi sa mnom. Što se tiče toga čime se bavi, pa čime može da se bavi Krstinjin partner? To mora da bude pevanje ili hrana. U ovom slučaju je sladoled u pitanju. Priča relativno od skoro traje, a inače se već jako dugo znamo. Biće nekad znaimljivo da se ispriča, ali sada stvarno nije pravo vreme. Ljubavi stvarno ima i obostrana je što je najbitnije - rekla je Krstinja.

Ona je potom odlučila da otpeva pesmu koju peva svojoj drugoj polovini, a to možete videti u videu ispod:

Podsetimo, osim što ima prelep glas, Kristinja se zbog viška kilograma podvrgla operaciji smanjenja želuca gde je izgubila 92 kilograma, a nakon toga se podvrgla i operaciji uklanjanja viška kože.

