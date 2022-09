KARLEUŠA PROGOVORILA O NASILJU NAD ŽENAMA: "Roditelji vas nisu odgajili da vas neko tuče, kriv je samo onaj ko vas zlostavlja..."

Kao bomba odjeknula je vest zbog nasilja ko je doživela sestra naše tiktokerke Une Kablar, poznatije kao Uki Q.

Brojne javne ličnosti su se oglasile na ovu temu, a među njima je i pevačica Jelena Karleuša.

Karleuša je istakla kako je rast nasilja nad ženama u Srbiji u porastu, a da žrtve iz straha ostaju paralisane, te ne reaguju na fizičke i verbalne napade partnera.

"Užasan porast nasilja nad ženama u Srbiji. Ali nasilje nije samo fizičko. Nasilnici koriste jos jedno ubojito oružje, a to je verbalno, psihološko nasilje nad ženama. To je podjednako užasno kao i fizičko nasilje. A kada je fizičko i psiholosko nasilje u kombinaciji, žena postaje previše uplašena da pobegne jer ne može da se izbori sa strahom. Ženski mozak radi po tom principu. Strah nas blokira i ulazimo u ulogu žrtve koja pruža sve manje i manje otpora. Žene, kada vas partner udara to je odmah crvena zastavica", rekla je Karleuša i dodala:

"Ali i kad vas psuje, vređa, ponižava, ucenjuje, kada vas pljune, ismeva, zamahuje, zastrašuje, preti, čupa, zavrće ruku, uništava vaše stvari, odlučuje da li i gde možete da idete, odlučuje sa kim možete da se družite - to je sve nasilje. Čekanje da se on promeni je uzaludno jer nikad neće. Opravdavanje njegovih postupaka je sindrom roba i žrtve u kom živite. Ako slučajno krivite sebe jer ste sve to doživele od partnera, moram da vam kažem da ćete živeti u paklu zauvek i biće sve gore. Jer niko nema pravo na vaš život, roditelji vas nisu odgajili da vas neko tuče i kriv je samo onaj ko vas zlostavlja. Vaša jedina krivica je što trpite i što volite onog ko vas zlostavlja. Glavu gore i sebi budite bitnije od svega a pogotovo od njega koji koristi ruku da vas udara umesto da mazi, usta da vređaju umesto da ljube. Žao mi je što ovo pišem ali znam koliko me žena prati i ako jedna digne glavu posle ovoga, ja sam svoju misiju uspešno izvela", zaključila je Jelena.

