"ČINJENICA JE DA KOD SEVERINE POSTOJI NEKI POREMEĆAJ" Milan Popović tvrdi da njegovu BIVŠU samo jedno zanima, a ima i AUDIO DOKAZ

Bivši emotivni partner Severine Vučković, Milan Popović u velikoj ispovesti govorio je nikad iskrenije o suđenju sa pevačicom.

Naime, Popović je otkrio da se neće smiriti dok ne dokaže da Severima ima određene psihičke probleme zbog kojih je on strahu da može da naudi bliskim ljudima.

foto: Printscreen/Instagram

Milan se osvrnuo na Severinin nedavni sukob sa sestrom Marijanom, u koji je i on umešan.

- Sa Marijanom imam kontakt sve vreme. Sa bakom Anom nisam u kontaktu, ona je pod uticajem Severine, izmanipulisana je. Za Anin stav znam direktno preko Marijane, pošto je ona bila u Splitu i Marijana u svojoj izjavi za jedan portal kaže da to nije izjava bake, već Severinog tima koji je to poturio kao Aninu izjavu - rekao je Popović i otkrio kakav cilj imaju Severina i njen PR tim protiv njega.

foto: Damir Dervišagić, Dragan Kadić

- Severinina pevačka karijera ne može da ispašta zbog našeg konflikta. Ona je pevačica takva kakva jeste. Njene pesme nikako ne zavise od toga kakav je njen odnos sa mnom i šta se dešava u njenom privatnom životu. Mislim da njen PR tim već određeno vreme pokušava da me istera iz Hrvatske, kako sud ne bi mogao da mi dodeli dete. Na sve načine pokušavaju da me ocrne, intenzivno rade na tome. Pokušavaju mene da okarakterišu nekim najgorim karakteristikama, samo da neke stvari ne bi došle do suda i kako bi se donela odluka u korist Severine - kaže Popović, koji se otkrio sa kakvim se strahom suočava zbog pevačicinog ponašanja i pojedinih postupaka.

foto: ATA Images

- Činjenica je da neki poremećaj kod Severine postoji, ali to je na struci i na veštacima da utvrde i da na sudu i centrima za socijalni rad prezentuju. Kompetentan sam kao roditelj koji se za svoje dete brine. Neko ko ima takav poremećaj može da nanese štetu bliskim osobama... Kod Severine može da se primeti određena progresija da se ti ispadi dešavaju sve češće i sve intenzivinije. Ako si u stanju da rođenoj sestri pretiš, da joj govoriš: ''Ubiću te, ubiću te...'' i pokušavaš da joj oštrim predmetom odsečeš prst, znači da ti ni rođena porodica nije svetinja. Logično je da se zamislim - otkrio je biznismen i progovorio o alimentaciji od 10.000 evra i Severinim namerama kada je njegova imovina u pitanju.

- Mogu samo da pretpostavljam da joj je namera bila da uzme od mene više od onoga što sam ja hteo da dam za alimentaciju (10.000 evra). Analiziram činjenice. Imate tužbu da ona traži da se utvrdi postojanje vanbračne zajednice. Postoji i telefonski poziv gde ona traži pola od svega što sam ja u ono vreme imao - ističe Milan.

foto: Printscreen/Pink

- Činjenica je da Severina nije samostalna i to je i Igor svojim intervjuom nedavno potvrdio. Ona ima taj tim oko sebe koji donosi sve bitne odluke za nju... Ti ljudi gledaju samo interes, nisu uz nju jer im je Severina draga osoba. Njihov glavni interes je profit i samo profit - poručio je Milan za kraj.

Kurir.rs/K.Đ/Pink.rs

