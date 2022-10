MUVALI SU ME MOĆNICI IZ SAMOG VRHA! Starleta otvorila dušu: On me je kontrolisao konstantno, a evo ko NAJBOLJE VODI LJUBAV!

Stanija Dobrojević ne krije da ima udvarače iz svih sfera javnog života.

Ona je voditeljki Ljiljani Stanišić u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji otkrila detalje svoje afere sa fudbalerom Gojkom Kačarom, ali i ko se nalazi sve na listi njenih udvarača.

- Nakon što je isplivala afera sa fudbalerom Gojkom Kačarom svi sportisti su počeli da me muvaju. Svi koji su bili aktuelni i košarkaši i neki teniseri i fudbaleri. Niko me nije interesovao od sportista - kaže Stanija.

Ona je otrkila da je njena najfatalnija ljubav bio Šareni.

- To je moja najveća i najfatalnija ljubav. Svi misle da radi nešto protiv zakona, ali on ima potpuno normalan posao i drži trkačke konje. Jeste on opasan sam po sebi, ali nije sa one strane zakona. To je bila burna ljubav, bila sam bolesna od ljubavi i bilo je baš fatalno. Trajalo je šest godina sa prekidima, sada nemam želje, ni živica da tako nešto ponovim - kaže Stanija.

foto: Kurir televizija

Muvao me je jedan naš košarkaš, koji je tada imao devojku, istakla je Stanija i dodala da su je i oženjeni muškarci startovali.

- Kako sam prešla tridesetu počeli su da me spopadaju oženjeni. Oni su spremni tako prljavo da igraju, spopadali su me i razni moćnici iz dve tri sfere koji je sam vrh Srbije. Ne smem ni da aludiram, jer bi se sve saznalo odmah. Ja sam dobro izvrdala to, ali nije lako jednoj ženi da se izbori sa tim. Nije to baš tako lepo, umeju da se svete ako ih odbiješ - kaže Stanija.

Ona je otkrila i da je bila u vezi sa moćnikom koji ju je kontrolisao non stop.

- On je baš moćan i poznat je evroskim krugovima, ali meni je sa njim sve bilo zabranjeno. Ja odem na rođendan, on mi piše "marš kući". Imao je potpuni pristup mom viberu i wappu. Sve me je kontrolisao. Sve me je to istaumiralo, presekla sam tu vezu i otišla za Ameriku, posle sam ušla i u "Zadrugu" i počela sa Markom. Sa njim sam imala nešto potpuno drugačije, bilo je jako lepo, lako i prijatno, ali ipak moj tip muškarca je ovaj prvi - priznala je Stanija, koja je priznala i da najbolje vode ljubav žestoki momci.

Kurir.rs

