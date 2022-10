ŠOK ISPOVEST STANIJE DOBROJEVIĆ: Progovorila o raskidu sa Markom, otkrila i svoj pravi odnos sa Majom Marinković RASKRINKALA SVE

Stanija Dobrojević, rijaliti igračica i starleta u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji progovorila je o svom bivšem momku Marku Markoviću.

Ona je mašoj novinarki Ljiljani Stanišić otkrila kako je došlo do prekida dugogodišnje veze sa čuvenim rijaliti igračem.

- Bila je to lepa veza, ali sam sve vreme ja radila na sebi na svojoj karijeri, ja sam bila u fokusu, on je bio uz mene i mislila sam da će se trgnuti. Međutim, problem je bio u tome što on ništa nije radio i samo je pikao telefon - kaže Stanija Dobrojević.

foto: Kurir televizija

Pokušala sam da izvučem iz njega za šta ima strasti, on je tada rekao da je to fitnes, ističe Stanija.

- Sredila sam mu da završi najprestižnije škole za to, ako odemo u Ameriku da živimo zajedno, ja sam sve gradila, želela sam i da mu otvorim teretanu, ali ništa. Tri meseca sam bila u Americi, zvala ga da vidim kako napreduje i bilo je ništa...I ja sam rekla to je to... Najbolje je da se raziđemo u nadi da će se on trgnuti. Ništa se nije desilo, njegov izbor je bio rijaliti, tako da to je to. Mislim da sam donela pravu odluku, razišli smo se na lep naičin. Zbog njegovog ponašanja sam shvatila da to nije to... Nisam ga više želela kao muškarca, počela sam da ga volim kao brata i tako je i ostalo - kaže Stanija.

Maja Marinković nije drugarica, ona je poznanica, istakla je Stanija, komentarišući vezu Maje Marinković i njenog bivšeg Marka.

foto: Kurir Televizija

- Mi smo se za ove četiri godine videle samo jednom kada sam je ja pripremala za rijaliti, ali ona mene ništa nije poslušala, ja sam mislila da ona ima mnogo potencijala - kaže Stanija, koja je dodala da je priča da su njih dve drugarice izvikana.

- Ne želim da ispadne da se ja perem od nje, ali da je ona meni stvarno drugarica i da je uplovila u vezu sa mojim bivšim, ja bih to doživela kao veliku izdaju - kaže Stanija.

Kurir.rs

