TAKI NAJAVIO VENČANJE MAJE I NJENOG BIVŠEG DEČKA? Spomenuo i Staniju, a Ćertića ponizio kao NIKO DO SAD, šok izjava!

Otac Maje Marinković, Radomir Taki Marinković se oglasio, i dao svoj sud o Majinoj romansi sa Markom Markovićem, kao i o njihovom sinoćnjem raskidu, ali je takođe i žestoko potkačio Uroša Ćertića.

Na samom početku razgovora, Taki je najpre prokomentarisao navode bivše devojke Marka Markovića, rijaliti zvezde Stanije Dobrojević, o Majinoj romansi sa njenim bivšim, budući da su njih dve bile bliske u jednom momentu ranije.

- Stanija je super lik. One jesu drugarice bile... Ne znam zbog čega je ona to izjavila. Ona je devojka koja ne izlazi po klubovima, dugo je bila u Americi. Znam da se sa Majom čula povremeno... Mislim da nema prostora za to da se ona razočara u Maju, jer ona je i sama rekla da sa njim nije bila od februara meseca - rekao je Taki, a onda prokomentarisao ćerkinu vezu sa zgodnim Crnogorcem i njihov sinoćnji raskid, pa se osvrnuo i na Milicu Veselinović, koja ne gubi vreme, te se odmah ponovo bacila u ''pohod'' na Marka.

- Marko je dobar, kulturan momak. Maja i on su se muvali još u Zadruzi 2. Znam mu i brata, dobra su porodica. Znate i sami kakva je Maja i kakve su te rijaliti veze, mislim da će se pomiriti, ja uvek glasam za ljubav. Videćemo šta će biti, ali mislim da se dopadaju jedno drugom. To je sve zabavljanje, zatvoreni prostor. Ko zna, možda se oni i uzmu kad izađu... Ništa taj raskid sada ne mora da znači. Ja ću moju ćerku podržati šta god da odluči. Mislim da Marko ne želi Milicu, da je hteo da bude sa njom, bio bi. Njemu se sviđa Maja, to je jasno kao dan - ističe Majin otac, a onda se osvrnuo na izjave Marijane Zonjić da Marko nije hteo da bude s Majom u ''Zadruzi 2'', jer nije bila lepa kao sada, aludirajući na estetske korekcije koje je u međuvremenu imala.

- Ma ne želim takve mnogo da komentarišem. Ja Marijani Zonjić znam kadar! Ne zanimaju me nikakve Marijane Zonjić, koje bi preko Majinih leđa da izađu u novine. Ne, nego je ona lepa! Ima jedan klip gde Zorica Marković nabraja sve momke sa kojima je bila, pa neka ga dotična pogleda! Ne zanima me uopšte ona, ne znam ni ko je osoba! - kaže Marinković, a onda je prokomentarisao i prozivke od strane Uroša Ćertića.

- Ne znam što Ćertiću smeta Majin izgled i njene operacije! Šta je ona to više radila na sebi od mnogih drugih? Pa i on ima veštačke zube i tetovaže po telu! On je jedan običan provokator! Pozdrav za sve Rome ovog sveta, ali mi nismo Romi, to moram da kažem! Dečko je odbijen, a videli smo pre neko veče kako ga je Maja zgazila. Svašta je pokušavao, ali mora da se pomiri sa tim da je odbijen i to je to - poručio je Taki.

