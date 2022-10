EVO ZAŠTO JE MIKIJU ZAPALJENA KUĆA! PSOVAO MU OCA KOJI SE OBESIO: Majka piromana otkrila šta se letos dešavalo u Kupinovu!

Zadrugar Miki Đuričić umalo je tokom vikenda ostao bez porodične kuće u Kupinovu koju je njegov komšija Darko L. pokušao da zapali!

Majka počinitelja ovog krivičnog dela otkrila je da je Miki bio u ozbiljnom sukobu sa njenim sinom još od letos kada je sestri Darka L. psovao pokojnog oca.

Miki Đuričić je oduvek važio za nekog ko je u svom selu izuzetno voljen, ali se ispostavilo da je zadrugar ipak uspeo da se zameri komšijama. Zbog Mikijeve svađe sa njegovom sestrom, Darko L. koji živi samo dve kuće od Đuričića, odlučio da zapali njegov dom.

Srećom, Darko u ovoj nameri nije uspeo i niko nije povređen,a Darkova majka objasnila šta se desilo.

- Darko se nalazi u zatvoru, danas će da bude saslušanje. Uradio je to jer se, pre nego što je otišao u "Zadrugu", Miki zakačio sa mojom ćerkom, Darkovom sestrom. Miki je vikao koliko je god mogao, kao ludak je vikao, psovao majku i mrtvog oca što se obesio", i šta sve nije govorio, i to je ovaj moj zapamtio. Bio je pod dejstvom alkohola, sve mu se skupilo i prosto, pukao mu je film. Miki je pretio, ali ne mom sinu, nego ćerki. Svašta je govorio, da izvinete, posvao je mrtvog oca što se obesio", a moj muž se obesio pre 16 godina... - počela je Gordana, Darkova majka, i objasnila da se sve dogodilo još pre nekoliko dana.

- To je bilo u petak, ja sam došla u šest uveče. Samo sam čula od ćerke da su ga odveli. Da li je on palio ili samo posuo benzin, verujte mi da ne znam... Nije to bilo nešto strašno, ali on je bio mnogo pijan, pod dejstvom alkohola je bio, inače to sigurno ne bi uradio trezan. Znam, garantovano. On nije neki kabadahija, on se leči od depresije, povučen je - rekla je Gordana i priznala da je njen sin i ranije pravio prestupe, ali u alkoholisanom stanju:

- Imao je prestup 2003. godine u Šimanovcima, isto pod dejstvom alkohola, kada ja auto koji je pripadao svešteniku ostao otključan, i on je pošto mu je pobegao autobus ušao u kola, išao nekih stotinak metara i udario je u transformator.

Miki se navodno posvađao sa Darkovom sestrom zbog toga što mu je ona na društvenim mrežama prokomentarisala kako je kupio kuću u Inđiji, a i dalje živi u Kupinovu.

- Moja ćerka mu je napisala na mrežama nešto kao: "Kupio si kuću u Inđiji, a ovde živiš". Ne znam što ga je to toliko pogodilo. Onda je došao moj sin, pitao me je da li sam čula šta se desilo, a ja sam spavala tada. Kaže:"Miki kao da nije bio normalan, on je svašta rekao". Miki nije bio pijan, on ne pije. On je takav, neurotičan, koliko puta mu se tako desi sa komšijama da se isvađa i svašta govori. Naiđe mu... Jednom sam ja palila tu neko lišće, on kaže "Je*em te Bože, ne žive ovde, dođu, pa pale đubre". Ima on neke ispade. Ja sam sa njegovim roditeljima bila dobra, sa majkom pogotovo, sa sestrom njegovom, sve...

