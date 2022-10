"FINO SI GA JAHALA!" Miki Đuričić POTKAČIO Maju Marinković, gledao je kako ima SEKS na DVOSEDU s ovim zadrugarom! (VIDEO)

Rijaliti učesnici Maja Marinković i Miki Đuričić evocirali su uspomene iz prethodnih sezona Zadruge, pa su komentarisali jedno drugo i neke njihove ludorije, po kojima su ostali upamćeni u rijlitiju.

Miki Đuričić je potkačio Maju Marinković na račun Marka Janjuševića Janjuša, te pomenuo njihov odnos u Zadruzi i ludorije koje su zajedno pravili.

- Ti i Jaško kad ste radili one stvari bio je dvosed! Posmatrao sam vas. Fino si ga jahala - rekao je Miki, na šta mu je Marinkovićeva odgovorila:

- Sram te bilo, Miki - rekla je Maja.

- Mene da bude sramota. Jesam li ga ja jahao ili ti, pi*ka ti materina, mene treba da bude sramota u 'Zadruzi 2', tad sam sa Nadeždom bio u nekom krevetu što škripi, nisu bili jaki kao ovi sad - rekao je Đuričić.

- Ostaćemo upamćeni po raznim ludorijama. Svašta smo ovde doživeli. Ovo je život! - rekla je Marinkovićeva.

- Obeleženi ćemo biti za ceo život našim glupostima. Sve je to normalno, ako je neko sa nekim u vezi, pa šta treba da ne vode ljubav. Meni se ne sviđa samo kad se neko j*be sa nekim, koga ne poznaje i menja često partnere. Tebi to ne zameram, mada se to tebi često dešava - rekao je Đuričić i dodao:

- I Kurta i Murta se naplatila u Zadruzi, samo ja budaletina nisam, mislim jesam, ali ne u tolikoj meri koliko sam mogao i trebao - rekao je Miki.

