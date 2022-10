UROŠU ĆERTIĆU NE PIŠE SE DOBRO! Miličina majka odgovorila na brutalne uvrede kaskadera: "SRUŠIĆU KAPIJU, NIKO ME NEĆE ZAUSTAVITI"

Majka Milice Veselinović, Ana, prokomentarisala je dešavanja u „B eloj kući“ kao i uvrede koje joj je tokom svađe sa njenom ćerkom uputio kaskader Uroš Ćertić.

-Svako svoju kulturu pokazuje na svoj način. Da li sam ja teža od Juga ili nisam, to je moja stvar. Pre svega, ja sam čovek, a u studiju da se ja prepirem sa Minom Vrbaški. Ćertić je možda to očekivao, ali ja nisam u tom fazonu. Srećna sam što sam uspela da vaspitam svoju decu kako sam vaspitala, da ne prozivaju ničije roditelje, nikoga zbog fizičkog izgleda, zbog toga sam srećna žena - kaže Ana, koja se grozi ljudi poput Uroša.

-Videla sam koliko je Milicu povredilo kada me je Uroš vređao. Očekivano, mene je više povredilo što sam je gledala takvu, nego što je mene povredilo. Ćertićeve reči me nisu ni takle, jer znam ko sam i šta sam. On je težak kompleksaš, non-stop sebe ističe, on je u Vankuveru kaskader. Ljude sa takvim osobinama ne podnosim! Žena sam vedrog duha, za sebe i svoju porodicu mogu da kažem da smo dobri ljudi, nikome zlo nismo naneli, nismo iskompleksirani, već gledamo samo naš život.

Ana se takođe osvrnula i na Ćertićevu opasku da su Milicu roditelji poslali u rijaliti kako bi zarađivala umesto njih, jer su nesposobni.

- Još ranije sam rekla da je "Zadruga" bila Miličina želja, oduvek je volela javni život, medije. Taman posla, pored živog, zdravog oca i majke, da ona nama zarađuje, daleko od toga! Nisam bila za to, to sam ranije i rekla, otac joj je dozvolio: "Neka ide dete, neka proba". Taman posla da očekujemo od dece da nam zarađuju. - kaže Ana, koja se nada da će sukob njene ćerke i Uroša neće produbiti.

- Ne daj Bože da krene nešto na nju, neće da me zaustavi niko, to mi verujte! Grebaću i na rampu i na kapiju, niko me neće zaustaviti! Ja sam to rodila, neće me jedan Uroš Ćertić zaustaviti - zaključila je ona.

