"TI SI MONGOLOID I INDIJANAC SA DORĆOLA" Mikica Bojanić i Uroš Ćertić na KRV I NOŽ, Matora se umešala i pokazala zube! (VIDEO)

Mikica Bojanić posvađao se na "krv i nož" sa Urošem Ćertićem.

Mikica je obrazložio za stolom šta stvarno misli o svom cimeru.

- Sve od početka, ne sukoba, nego ovoga sa Urošem... Stojim iza toga svega, da si ti jedan običan indijanac i mongoloid sa Dorćola. Samo sam ga gledao i on kao: "Šta je?". Rekao mi je da jedva čeka da izađemo napolje da ćemo da popričamo, a to je pretnja - rekao je Mikica.

foto: Printscreen/Zadruga

- Što se tiče podele budžeta, mislim to što se tiči starijih zadrugara, nema veze sa malim budžetom, nego je to dublje. Nema uopšte dobro mišljenje o njima, ne podnosi ih, nema šta on da ih proverava - dodao je Bojanić.

- Na primer, fascinantan mi je bio budžet od Tamaris. Rekao joj je mali budžet za male ljude. Ja mislim da je trebala da se pronađe baš ona, ali je i rekao: "Dao bih ti više para..." Ja sam se totalno distancirala, nije mi rekao ni jednu ružnu reč. Pre bih prešla preko puši ku**c, je**m ti mater, nego preko neistine - rekla je Jovana Tomić Matora.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam tu dao budžet, Adamu, on je mene streljao svojim lepim okicama i svojom divnom frizurom iz Slankamena. Prijaju mu naši verbalni dueli - rekao je Uroš.

- Pričaćemo mi napolju - ubacio se Mikica.

- Niko nikad nije tražio bilo koga napolju, malo se šalimo, sve je okej. Rekao sam i Neci i Peci da ćemo se videti u zoološkom vrtu, sve je šala... Stvarno su me, ja sam krenuo da nabrajam, da smo spavali četiri meseca u istom krevetu. Mikica ima kompleks i misli da ako je pevao četiri krštenja opasnim momcima, da je on opasan - rekao je Uroš.

- Nisam ga ni jednom uvredio, ništa ti ružno nisam rekao - rekao je Mikica.

