VANJA MIJATOVIĆ PRIZNALA ZAŠTO SE NIJE ZVANIČNO UDALA! Napravila svadbu, a sada iznela sve detalje i progovorila o bebi

Pevačica Vanja Mijatović, nakon nedavne svadbe i glamuroznog veselja, otkrila je sve detalje o pripremama, željama i planovima za budućnost, ali i progovorila o gorućoj temi o kojoj je brujala domaća javnost, a to je zašto se nije udala a pravila je venčanje.

Pevačica je na samom startu otkrila kako su protekle pripreme za glamuroznu svadbu ali i kako su se mladenci proveli, ali i progovorila o otkazanim nastupima.

- Bilo je fenomenalno, bila sam mnogo vesela. Rasplakala sam se kada sam ušla u salu kada sam videla toliko dragih ljudi koji su došli da oispoštuju naš divan dan... Radosnice su bile prisutne. Svi gosti su mji rekli da im je bilo divno, iako je meni sve to sada kao u magli, jer ipak je meni ovo prvo venčanje. Organizacija je bila jako stresna, malo sam se i razbolela nakon svega, te sam morala i neke nastupe da otkažem.

Iako je godinama na estradnom nebu, Vanja je otkrila jednu specifičnost za koji mnogi nisu znali kada je njen lik i delo u pitanju.

- Neki znaju, a neki ne znaju, ali Ivana Mijatović sam ja. Mama mi je dala dva imena kada sam se rodila, što je baš čudno za to vreme. Želela je da izaberem ime koje mi se više dopada. Čitav me život svi zovu Vanja... To mi je i milije ime, a nikada se ne predstavljam kao Ivana...

Na temu prinove u porodici i bebe koje joj je televizija Pink poželela ukoliko još sledeće godine, pevačica je sa osmehom na licu otkrila svoje želje i planove.

- Ako Bog da, možda i sledeće godine, imamo imena za oba pola, pa videćemo, bitno je samo da je živo i zdravo.

Jedne od zvanica na venčanju, bile su legende muzičke scene kao što su Svetlana Ražnatović, Ana Bekuta i još mnogi drugi, te su mnogi komentarisli kako je to prava retkost.

- Svi su komentarislai kako je to prelep gest, tolike muzičke veličine su došle i podržale moj divan dan. Meni je zaista bila čast što su bili sa mnom, beskrajno im hvala na tome.

S obzirom da kod Vanje na venčanju nije bilo slikanja, ali ni samo venčanje i potpisivanje, otkrila je pozadinu i uzrok teme o kojoj je brujala kompletna domaća javnost.

- Želeli smo samo žurku, da ne bude od ujutru do uveče... Znamo kako to ide, prvo crkva, pa opština, pa samo veselje, gosti ne znaju gde su... Želeli smo da svi budemo odmorni i veseli,k da se samo zezamo i da nam bude lepo. Podelili smo to na dva dana, venčanje će tek biti, dogovorićemo se. Mnogima je bilo čudno iako je meni pametno i logično. Naše venčanje, naša pravila.

Danima se govorilo o venčanici, ali i finansijama koje su se izdvojile kako bi taj njihov dan bio glamurozan, a pevačica nije želela da otkrije detalje, ali je na te navode zauvek stavila tačku.

- Ne bih platila tu cifru o kojoj se pisalo. Nikada ne bih dala tih čuvenih 50.000 evra, to zaista nije tako. Ne bih pričala o ciframa i poklonima, meni je to degutantno. Svako kome poznaje zna koliko je to meni nebitno.

