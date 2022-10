TANJA SAVIĆ U SKROZ OPUŠTENOM IZDANJU! Pevačica smršala, evo kako sada izgleda u HELANKAMA! Ovome se nije nadala (FOTO)

Pevačica Tanja Savić pojavila se danas na aerodromu "Nikola Tesla" u srpskoj prestonici u opuštenom izdanju.

foto: ATA images

Naime, ona je bila u helankama i majci, dok je na glavi imala kačket i naočare. Tanja je bila veoma raspoložena pa je ispozirala i fotoreporterima, koje nikako nije očekivala.

foto: ATA images

Inače, folkerka je nedavno otkrila da je imala 60 kilogarama, a sad 57, kaže da je prepolovila obroke i tako uspela da skine stomak. Pevačica je rešila da neko vreme pije samo ceđeno voće i povrće, ali je stalno bila gladna, pa je odustala od toga. Zato je odlučila da sama smisli dijetu! Rešila je da jede upola manje hrane nego do tada i ubrzo je videla rezultate.

foto: ATA images

- Krenula sam na detoks i trebalo je da pijem samo sokiće od voća i povrća, ali nisam mogla da izdržim a da ne stavim ništa od hrane u usta. Ceđene sokove sam zadržala za doručak, a odlučila sam da uz to imam manje, lagane obroke. Jela sam salate, piletinu, ribu... Naravno, sve to bez hleba. Bukvalno sam prepolovila količinu hrane koju sam unosila i to mi je brzo donelo rezultate - priča pevačica.

- Čim nabacim koje kilo, odmah mi se poveća stomak i to me nervira. Konačno sam uspela da ga skinem! Sada nigde nemam višak. Baš sam se stesala u tom delu tela i prezadovoljna sam kako izgledam. Sklona sam gojenju, pa moram s vremena na vreme da regulišem ishranu, kako bih održavala vitku liniju - iskrena je ona.

- Tada sam se baš bila ubucila, pošto nisam nastupala, već sam samo sedela kod kuće. Smetalo mi je što sam se ugojila, pogotovu kada bih se pogledala u ogledalo i videla da "kipi" na sve strane. Čim sam krenula da nastupam, smršala sam, a sada više nemam ni salo na stomaku.

Kurir.rs

