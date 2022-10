ISPLIVALA NIKAD VIĐENA FOTKA VESNE ZMIJANAC I KEMIŠA: Ovako su bivši supružnici izgledali na svom VENČANJU! (FOTO)

Nekadašnji supružnici Vesna Zmijanac i Miroljub Aranđelović Kemiš u braku su proveli tri godine, a retka fotografija sa njihovog venčanja sada je ugledala svetlost dana.

Pevačica Vesna Zmijanac i harmonikaš Miroljub Aranđelović Kemiš imali su svoju ljubavnu priču, koju su ozvaničili brakom pre mnogo godina, a koja nažalost nije potrajala. Posle tri godine, par se rastao i ostao u skladnim odnosima.

Nakon razvoda, Vesna je uplovila u brak sa Vladom Jovanovićem, sa kojim je dobila ćerku Nikoliju, dok je Kemiš započeo romansu sa Vesninom koleginicom Zoricom Brunclik, sa kojom je i danas u srećnom i skladnom braku.

- Za mene su to bile lepe godine. On je bio sjajan suprug, ali naš brak nije imao perspektivu. Sve što je lepo kratko traje i brzo prođe. Bio je to jedan turbulentan period u našim životima. Bili smo mladi i ostala je lepa uspomena - rekla je Vesna jednom prilikom.

