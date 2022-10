GDE SU SAD BORCI ZA LJUDSKA PRAVA?! Rada Manojlović besna zbog P*RNO skandala, lažnih optužbi, njene reči udarile u CENTAR

Pevačica Rada Manojlović danima je na meti opsednutog fana i nekadašnjeg učesnika rijalitija "Parovi" Daria Šogorovića koji tvrdi da je sa njom imao intimne odnose za novac.

Još veći skandal i napad na pevačicu je kulminirao kada je objavio fotografiju nage devojke i napisao da je na njoj upravo pevačica. Manojlovićevu je ovo, ali i činjenica da su neki mediji preneli ovu informaciju kao da je reč o njoj, razbesnelo pa je prozvala i feministkinje, ali i borce za ljudska prava

foto: Nemanja Nikolić

- Rada ne može da veruje šta ju je snašlo! Očajna je. Dario je na Instagramu objavio da je platio 10.000 evra za se*s s njom, iako svi znaju da je Rada imala samo tri duge veze u životu! Da bi ubedio javnost da je bio s njom, napisao je i da pevačica 'nije nešto kad se skine'. Manijak je čak nudio onome ko plati više snimak navodnog pornića s Radom! Taj Dario je pre četiri godine bio kod nje na nastupu, tražio da se slika s njom i nikad ga više nije videla. Zbog celog haosa koji joj je napravio, tužila ga je - priča pevačicina prijateljica i dodaje da je to nije toliko potreslo koliko foto-montaža koju je objavio na Instagramu:

- Ma to joj je bilo smešno! Međutim, kad je videla da je objavio sliku na kojoj je neka nepoznata gola devojka, koja čak i ne liči na nju, poludela je. Rekla mi je da joj je sve to čudno i da počinje da veruje da joj neko namerno namešta porno-aferu! Sigurna je da taj Dario ne radi to na svoju ruku, pa prebira po glavi da li se i kome zamerila! Brine je da je svojim pisanjem na Tviteru, na kome otvoreno iznosi mišljenje o svakoj društvenoj temi, stala nekome na žulj.

foto: Printscreen

Povodom cele afere, Rada se oglasila na Tviteru.

- Sve sve, al' da sam krš kad se skinem, e da ga je*em, tu ga pretera! Tu se odao! Kakav pacijent, majko mila, nisam skoro ovakav slučaj imala. Ima da popase disciplinsku, što bi rekao Šojić, naravno na sudu. Ljudi, devojka čak i ne liči na mene, nije se potrudio ni da fotošopira sliku i namontira bar moju glavu. Toliko je očigledna laž, da svi bez veštačenja vide da nisam ja. A da je zgodna, zgodna je. Dosta je bilo da se od k*rvi prave svetice, a od Rade k*rva - napisala je pevačica, a zatim se zapitala zbog čega žene koje tvrde da se zalažu za prava ljudi nisu stale uz nju:

"Gde su sad borci za ljudska prava?! Pozdrav za feministkinje koje, vidim, nisu nešto zainteresovane za moj slučaj! Je l' ja to nisam podobna (fajzerisana, moderna, urbana, šta li?) da me branite?! Neki od nas su očigledno nevidljivi za nevladine organizacije, odnosno NL(V)O objekte i tako to?!"

kurir.rs/informer

