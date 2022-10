ABRONOŠA VAM OTKRIVA ŠKAKLJIVA SAZNANJA: Kaubojka na sudu s komšijama, Pepeljuga se sve više drogira

Zdravo, dragi moji, još malo ćemo uživati u lepom vremenu pre nego što nam stigne prava jesen, ali nećemo menjati raspoloženje ni tada. Mi koji volimo tračeve uvek imamo energije za širenje informacija, i proverenih i neproverenih, a ja sam takvih protekle nedelje dobila koliko hoćete. S vama ću danas podeliti nekoliko koje su meni privukle pažnju.

Čula sam od jednog muzičara za scenu koja se desila na nastupu u dijaspori pre dve nedelje, a tiče se Pepeljuge. Ja stvarno nisam verovala kad sam čula da ona koristi kokain, ali poznato je već da sam prilično naivna i da su u mojim očima svi dobri. Elem, naša junakinja toliko se uradila pred nastup da je jedva uspela da iskontroliše svoje postupke, skakala je i vikala na mikrofon kao pomahnitala, smejala se, kikotala i pozdravljala ljude koje je prvi put videla. Njena publika je bila šokirana jer nisu navikli da je takvu vide. Uvek je važila za profesionalca i dobru pevačicu, a sad sumnjam da će joj narkotici vrlo brzo ugroziti karijeru, kao i mnogim njenim kolegama. Kaubojka je zaratila s komšijama zbog zajedničke prostorije. Valjda su oni tu odložili stvari, a Kaubojka je odlepila kad je to videla pa ih je jednom opomenula da ih sklone, a kad to nisu uradili, onda ih je ona pokupila i bacila u kontejner. Navikla da sve bude po njenom i da je se ljudi plaše, mislila je da će joj to proći i ovaj put. Ali pametni ljudi pozvali su organe reda, koji su brzo došli na prag kod Kaubojke. Napisana je tužba, postoje snimci sigurnosnih kamera i vrlo lako će se dokazati njena krivica, a za ovaj hir sigurno će platiti paprenu kaznu. Kako i čime - ne znam, s obzirom na to da je odavno bez kinte.

foto: Kurir štampano

Kradljivac je, izgleda, pred razvodom, tako mi javlja moj pouzdani izvor. Nije prvi put da se ovaj vremešni hitmejker zaljubi u neku mlađu od svoje žene, ali ova nova klinka ga je skroz obuzela. Priča se da se uopšte ne skrivaju, viđaju ih u jednom kafiću u Beogradu kako se ljube i razmenjuju nežnosti, a navodno joj je dao jednu svoju nekretninu da u njoj boravi. Kako je krenulo, ne bih se iznenadila da uskoro u medijima čitam o njegovom razvodu. Bila bi to afera godine. Toliko od mene za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

foto: Kurir

Kurir.rs

01:33:14 SCENIRANJE 09.10.2022. STANIJA