ABRONOŠA VAM OTKRIVA: Jaka se u dijaspori bavi najstarijim zanatom, Dabar na sudu jer je pretukao komšiju!

Zdravo, dragi moji, htela sam da u prvoj rečenici izbegnem ono što vrlo često napišem u ovoj kolumni, ali ovaj put neću jer protekla nedelje jeste bila uzbudljiva i puna dešavanja, pa sam i ja imala puno ruke posla.

Pa odmah da počnemo od Jake. Videli ste svi da ona sa svojim klanom i dalje ordinira i da se ne smiruju, ali su malo oprezniji, pa sad više ne rade u Srbiji nego u inostranstvu. To znači da su i cene veće, naravno. Sad Jaka radi u duetu s još jednom koleginicom, uglavnom orgije, za koje uzimaju i do 10.000 evra za noć. Sve pare od najstarijeg zanata Jaka ulaže u nekretnine, pa eto objašnjenja odakle joj stan i kuća koju je nedavno kupila.

Dabar je težak zavisnik, i to je svima jasno i zato se on onako nekontrolisano i nasilno ponaša jer ima konstantne krize zbog droge. Dok je živeo u kraju gde stanuje moja dobra prijateljica, pravio je dosta problema komšijama, iživljavao se, galamio noću, dovodio razne sumnjive tipove, s kojima je pravio buku. Jednom je u nervnom rastrojstvu pretukao starijeg komšiju koji ga je upozorio da bude malo tiši jer ne može da spava od njega, pa je nesrećnom čoveku naneo ozbiljne povrede, od kojih se još nije oporavio. Tako da, osim drugih brojnih optužbi i suđenja, Dabra čeka i ovaj proces, a on je daleko najozbiljniji od ovih za koje javnost već zna.

Srebrna opet ima problem s naslednikom, vratio se starom poroku. Nema ga nigde nedeljama, ne javlja se porodici i sad već postaje alarmantno. Mada, njima je jasno da je živ i zdrav, da se samo krije od zelenaša kojima je dužan ogromnu sumu novca. Srebrna, kao i do sad, neće da vrati njegove dugove, ali mislim da će na kraju popustiti zarad mira u kući.

Lutka je poludela kad je videla negativan članak o sebi, pa je otpustila kućnu pomoćnicu jer sumnja da je ona ispričala novinarima kako se ponaša, da je bezobrazna, bahata i nevaspitana. Ženu je najurila naglavačke i sad neće da joj da platu za prethodni mesec, a na sve to joj i preti batinama.

Nemam šta da pišem o Bucku i najnovijem skandalu koji je napravio jer sam o njemu sve rekla u prethodnim kolumnama i kao što vidite, obistinilo se to što su moji izvori pričali.

Toliko za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

