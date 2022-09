ABRONOŠA! Krcko na svadbu poveo ženu i ljubavnicu, Flekica radi za mafiju

Konačno je ogrejalo septembarsko sunce. To je dobro za naše abrove. Ove nedelje sam, drage moje tračarice, saznala mnogo novih informacija. Od estrade, preko politike i, naravno, nezamenljivih sportskih dogodovština. Venčavali su se, razvodili, švalerisali i sve to sam ispratila i sada ću da vam podnesem izveštaj. Pa, da krenemo redom. Na jedno veselje je pevač, zvaćemo ga Krcko, poveo i ženu i ljubavnicu. Da ste samo to mogli da vidite. Žena s jedne strane - mladine, a švalerka s mladoženjine. Međutim, švalerka se toliko napucala da Krcku nije bilo dobro. Izbacila je bujno poprsje, utegla se u aljinče, štikle dvanaestice, namirisala se i samo skače s guza na guz. U jednom trenutku žena spazi tu atraktivnu mladu damu i kaže svom mužu kako je zgodna, lepa, atraktivna, pa ovom nije bilo dobro. Čovek se preznojio. Pravio se kao da je nije primetio, a pogled nije skidao s nje. U jednom trenutku Krcko je otišao do toaleta i primetio ljubavnicu kako čavrlja s mladinim prijateljem. Toliko su bili prisni da je ovaj poludeo. Ni u toalet nije hteo da uđe. Iz čista mira je počeo da se svađa sa svojom ženom, ma odlepio čovek načisto. Sve mu je smetalo, i muzika, i buka, i zvanice. Preselo mu načisto veselje. A ljubavnica to videla, pa s mladim dečkom čak i zaigrala na podijumu. E tada se Krcko pokupio i napustio salu. Dva sata ga nije bilo. Žena odlepila što je sedela sama. Kada se vratio u salu, samo je uzeo sako i rekao supruzi: "Polazi." Otišli su, a tortu probali nisu. Eto, šta ljubavnica može da napravi, pa to ne može niko.

Druga priča tek treba da se realizuje. Flekica je poznata glumica i ušla je ozbiljan biznis s jednim klanom. Ne mogu da vam otkrijem koji klan je u pitanju jer ode glava, ali postala je glavni golub pismonoša. Niko ne može da posumnja jer je ona ipak predstavnica sedme umetnosti. Ko će da poveruje da ona prenosi informacije. Pa niko. A toliko joj se osladilo da je i predstave koje joj nude reditelji počela da bira. Jer dobro zarađuje od toga što je postala zaštićena drukara. Sada sedi na nekim mestima i baca uvo da čuje sve ono što im je potrebno da saznaju s lica mesta. Sad čekam da Flekica kupi neki luksuzni auto, pa će svi da misle da se bacila u promet, a ona "mafijaški agent". Eto, svega ima, a ja vam spremam nove tračeve već danas.

