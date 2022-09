ABRONOŠA VAM OTKRIVA! Lutkica nasrnula na drugaricu, Veselog ostavila devojka jer je stipsa!

Zdravo, dragi moji, nisam ni slutila da će nedelja iza nas biti onako uzbudljiva i zanimljiva, a kad sam pisala prošlu kolumnu, mislila sam da nas opet očekuju prazni i dosadni dani što se tiče estrade.

Kad ono, frka oko Glumice potresla je ceo region. Nije da su takve stvari čudne kad je ona u pitanju, ali ovaj put stvarno je bila neočekivana situacija i javnost je, koliko vidim, podeljena, pola je na njenoj strani, a pola na suprotnoj. Morala sam dobro da se raspitam i da vidim o čemu se tu radi, ali manje više nije to ništa tako specijalno da bih tome posvetila pažnju, osim jednog detalja. Moj izvor nekoliko puta mi je podvukao da postoji jedna tajna koju Glumica čuva kao zmija noge, a tiče se njenih roditelja. Oni su se razveli dok je ona još bila mala, ali su ostali da žive u istom stanu, pa su se neprestano svađali. Bile su to velike traume za decu, posebno Glumicu, koja je to sve teško podnosila, ali o tome nikad nije htela da priča iz samo njoj poznatih razloga.

Druga ličnost o kojoj ćemo danas pisati je Veseli. Čula sam da ga je ostavila draga jer je bio velika stipsa, iako se u javnosti predstavlja drugačije. Ona se ponadala da će uz bogataša uživati i da ništa neće morati da radi ako se uda za njega, ali prevarila se. Iako su u vezi bili dugo, Veseli nije hteo da troši svoje novce na izabranicu, koja ga je nedavno ostavila, i to, kako sam saznala, preko SMS poruke.

Lutkica se žestoko posvađala sa dobrom drugaricom, navodno joj je muvala supruga. Sreća njegova je što nije ništa odgovorio na poruke navalentne dame jer bismo ovih dana već čitali o njihovom razvodu. On se odmah požalio Lutkici da ga muva njena drugarica i pokazao joj šta mu je pisala, pa je ova skočila i onako kao pravi harambaša otišla da se obračuna s njom. Da nije bila u društvu tog trenutka, verovatno bi drugarica dobila žestoke batine, ali spasla ju je rodbina.

Gaviota je zakazala estetsku intervenciju, po treći put, jer prethodna dva puta nije smela da ide na liposukciju zato što joj je numerolog rekao da to nisu povoljni dani. Ona je inače jako sujeverna, jednom je čak vratila sve pesme autorima iako ih je bila kaparisala, a i tad joj je neki vidovnjak rekao da joj predstoji nepovoljan poslovni period. Nije marila za 15.000 evra koje je već bila uložila.

Toliko za danas, čitamo se i sledeće nedelje.

