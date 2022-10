"BLOKIRA ME 8 PUTA MESEČNO, GOVORI MI RUŽNE REČI" Ovo je mlađi dečko Anđele Veštice, svi ga dobro znaju, a sad otkrio detalje VEZE

Starleta Anđela Veštica već neko vreme uživa u vezi sa tri godine mlađim dečkom, koji je dobro poznat javnosti.

Naime, Anđelu je osvojio tiktoker Nnenad Sekulić, koji je postao zanimljiv javnosti po svojim video klipovima gde se maltene skidao go pokazivajući svoje mišiće i telo, a nedavno je progovorio o svojoj vezi i raskidu sa starletom Anđelom Vešticom.

– Evo ljudi za sve koje zanima šta se desilo sa Anđelom Vešticom sad ću ukratko da vam ispričam, što kraće mogu, nekih 3 minuta koliko mi ovaj TikTok dozvoljava, ja jesam pokušao da budem sa njom u vezi, ja jesam bio sa njom u vezi, iz razloga što sam osetio neke… Imao sam iskrene namere, ali to ona ne može da razume, delimično se obraćam i njoj, trenutno sam blokiran sedmi ili osmi put, više ni ne brojim u mesec i nešto dana, uvek ona raskine uvek ona kaže lose i ružne reči. Ne želim da je blatim, ona je u duši dobra devojka i to je razlog zašto sam ja sebi dopustio da osetim iskrene emocije bez obzira čime se ona bavi i šta ona radi, što svi znamo da snima za Only Fans, ok to je njen posao, ja sam pokušao da raširim svoj um i mozak i da prihvatim tako da se slika i snima iz razloga što sam od nje osetio iskrenu emociju dok sam pored nje, u momentima čim nisam pored nje to je haos.

– U mesec dana sedam osam puta blokiran, sedam osam puta smo raskinuli i svaki put je ona raskinula, mene to previse potresa I ja nisam takav tip osobe koji to ne može da isprati I ponavlja konstanto, ali ovaj video u jednu ruku i zbogom njoj, želim joj sve najbolje, nek nađe nekog ko može da joj pokaže iskrene emocije jer ja mislim to više mogu I ne mogu više da prolazim kroz to ponovo, jer dosta je to uticalo na mene. Ja dugo nisam dopustio da dam emocije nekoj osobi i onda dam emocije osobi poput nje, jer stvarno mi je pružila dosta pažnje, prva je rekla volim te i nema veze ko je rekao ali želim da budem siguran u osobu koja mi to govori i ne znam dopustio sam sebi da osetim emocije prema njoj dok je ona mislila a se dopisujem sa drugim devojkama, ako je neka dobila nek kaže. Ja stvarno nisam taj tip, ako sam s nekim ne tražim druge kakva god ona bila, mislim da me svi razumeju, išao sam protiv svih i svega da bi bio sa njom jer znam koliko je bilo lepih trenutaka – završava tiktoker.

Anđela Veštica je na svom Instagram nalogu pre par dana objavila stori "Svi koji ste želeli da Nenad i ja raskinemo, evo uspeli ste" i ostavila javnost u šoku samim time što niko nije znao o kome se radi, međutim sad je Nenad Sekulić otkrio sve na svom Tik Toku.

Međutim oni su se pomirili, a Anđela ne prestaje da objavljuje fotografije i video zapise sa svojim izabranikom. Kako se može primetiti, sve probleme su rešili i ljubav cveta.

